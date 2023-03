A török és magyar fél is egyetért: a béke a legfontosabb

A török parlamentben, a nagy nemzetgyűlésben tett látogatást Novák Katalin köztársasági elnök csütörtökön Ankarában. Az államfő Mustafa Sentoppal, a török parlament elnökével folytatott megbeszélést – közölte Farkas Vajk, a Sándor-palota kommunikációs igazgatója az MTI-vel.

Az igazgató a megbeszélés témái között említette a múlt havi törökországi földrengést, a magyarok segítségnyújtását, az orosz–ukrán háborút, a Balkán kérdését, valamint egyes országok NATO-csatlakozásának kérdését.

Farkas Vajk elmondta: a találkozó hangsúlyos eleme volt a magyar emberek szolidaritása a földrengést követően, valamint a 35 emberi életet megmentő magyar segítőcsapatok szerepe. A török házelnök is megköszönte és nagyra értékelte a magyarok segítségét.

Novák Katalin a megbeszélésen elmondta, hogy édesanyaként is átérzi a török családok fájdalmát, s ezért is látogat el a földrengés által sújtott régióba. Kiemelte azt is, hogy büszke mindazokra, akik az első perctől segítik a törökországi földrengésben érintetteket.