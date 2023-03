Hangfelvételt hoztak nyilvánosságra a görög hatóságok a vonatbaleset kapcsán

A vasutasok szakszervezete szerda óta munkabeszüntetést tart. A tiltakozók világos menetrendet követeltek a kormánytól a biztonsági eljárások felülvizsgálatára és végrehajtására. Pénteken a tragédia miatt tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak. Előzőleg mintegy kétezer diák végigvonult a fővároson, Athénon, és egyperces néma csendjük idejére a parlament előtt is elzárta az utat. A diákok Láriszában és Szalonikiben is tüntettek.

Borítókép: Drónfelvétel a közép-görögországi Lárisza városa közelében történt súlyos vasúti baleset helyszínéről, ahol egy személyvonat tehervonattal ütközött 2023. március 1-re virradóra (Fotó: MTI/AP/Vaggelisz Kusziorasz)