Salzburgi tartományi választások: jobboldali győzelem és egy meglepő visszatérő

Megnyerte a tegnapi választásokat, így kormányon marad az Osztrák Néppárt (ÖVP) Salzburg tartományban. Az eddigi koalíció azonban felbomlik, mivel a Zöldek és a liberális NEOS párt, az eddigi kormányzó partnerekkel együtt nem tudta biztosítani az abszolút többséget a tartományi törvényhozásban. Nagyot erősödött azonban az ÖVP-től jobbra elhelyezkedő Osztrák Szabadságpárt. Érdekes fejlemény, hogy míg a baloldali SPÖ támogatottsága az előző, 2018-as tartományi választáshoz képest 2,2 százalékponttal csökkent, a kommunista párt a 0,4 százalékos 2018-as eredmény után óriásit erősödve idén a voksok 11,7 százalékát nyerte el, és így 1945 óta először jutott be a parlamentbe.

A 2023-as salzburgi tartományi választások előzetes végeredménye. Forrás: Salzburg.gv.at

FPÖ: Lerázták az ibizai béklyót

Mindössze négy éve készült és került nyilvánosságra az az Ibizán készült videófelvétel, melyen Heinz-Christian Strache akkori pártelnök egyértelmű hajlandóságot mutatott korrupciós pénzek elfogadására, illetve a videón szereplő partner helyzetbe hozására. Az akkori szövetségi koalíció szétesését követően az FPÖ népszerűsége zuhanórepülésbe kezdett, de a vasárnapi eredmények azt tükrözik, hogy ezt jelentősen sikerült megfordítani: a profil nevű közvélemény-kutatónak a ZDF német közszolgálati televízió által idézett idei, szövetségi szintű kutatásai szerint az FPÖ-re az osztrákok 28 százaléka szavazna; többen, mint az ÖVP-re, illetve az SPÖ-re.

Az FPÖ vezetője jobboldali koalíciót szeretne

Egyesek szerint az FPÖ némileg el is bízta magát, így nem volt képes még jobb eredményre. Az FPÖ csúcsjelöltje, Marlene Svazek a választás előtt hangoztatta, hogy tartományi kormányzó akar lenni. Ez elmaradt, de Svazek továbbra is nagy álmokat sző, amelyek közül a legnagyobb a szövetségi kancellári pozíció. Ezek nem is olyan irreálisak, mivel Herbert Kickl, az FPÖ jelenlegi pártelnöke, aki maga is hasonló babérokra törne a jövő évi választásokon, kimondottan harsány személyiség, míg Svazek egy nyugodtabb jelenség.

Jelenleg azonban a koalícióalkotás a legfőbb feladata.

Ebből a választási eredményből azt a logikus következtetést vonom le, hogy komoly tárgyalásokat kell folytatni a Szabadságpárttal, nem pedig a vesztesek koalícióját

– mondta Svazek. Így miután a liberális NEOS párt még a tartományi parlamentből is kiesett, miután a szavazatok kevesebb mint öt százalékát szerezte meg, a Zöldek és a liberálisok helyét egy tisztán jobboldali kormányzat veszi át.

Borítókép: Marlene Svazek, az Osztrák Szabadságpárt Salzburg tartománybeli vezetője a 2023-as tartományi választások estéjén (Forrás: Facebook.com/Marlene.Svazek)