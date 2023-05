Már nem tagja a kormánypártnak a német migrációs politikát kritizáló polgármester

Mivel Németország népessége továbbra is rekordokat döntöget a tömeges bevándorlás miatt, és a migránsok 2023-ban várhatóan több mint 36 milliárd euróba kerülnek majd az adófizetőknek, egyre többen arra figyelmeztetnek, hogy súlyos társadalmi következményekkel járhat a szociáldemokrata–zöld–liberális szövetségi kormány bevándorlási politikája.

Bár a Zöldek nevű kormánypárt támogatja, hogy minél több ember érkezzen Németországba, Boris Palmer, Tübingen zöldpárti főpolgármestere a német Neue Osnabrücker Zeitung lapnak azt mondta a napokban, hogy „ha a társadalom minden erőforrását az újonnan érkezőkre fordítjuk, de a helyieknek nem marad semmi, akkor ez a társadalom fel fog robbanni”.

Azzal folytatta, hogy a migránsok tömeges beáramlása miatt Németország szociális rendszere előbb-utóbb kimerül. Az adófizetők számára a bevándorlás költségei minden bizonnyal óriásiak, évente több tízmilliárdot költenek arra, hogy Németországban a külföldön született, egyre növekvő számú lakosságnak lakhatást, élelmet és integrációs szolgáltatásokat biztosítsanak. Az olyan új adatok, miszerint Hamburg havonta 14 millió eurót költ csak szállodai szobákra a migránsok elhelyezésére, már rutinná váltak az országban. Ez a szám csupán csepp a tengerben.

Palmer szerint a Németországba évente érkező menedékkérők magas száma miatt fontos feltenni a kérdést, hogy ez mit jelent az országnak. De rámutatott a rosszul beilleszkedő újonnan érkezők és a német szociális ellátórendszerrel szemben támasztott magas igények keveredésére.

Legutóbb az vezetett országos botrányhoz, hogy Palmer egy frankfurti migrációs konferencián többször is rasszistának minősített kifejezéseket használt.

A polgármester végül hétfőn levélben közölte, hogy kilép a Zöldek pártból, amelynek meglehetősen vegyes fogadtatása volt az egykori társak körében. Míg egyesek békével váltak el Palmertől és tisztelettel reagáltak, addig voltak olyanok is, akik úgy vélték, hogy a politikusnak már régóta nem volt maradása. Antje Kapek, a berlini Zöldek politikusa például így kommentálta:

Jó, hogy ez az ultramérgező kapcsolat itt véget ér.

Endlich!#Palmer war schon immer streitbar. Aber seine letzte Entgleisung war das übelste, was ein deutscher Politiker von sich geben konnte. Mit den Grünen hatte das schon lange nichts mehr zu tun. Gut, dass diese ultra toxische Beziehung hiermit endethttps://t.co/QIXdzDEg7j — Antje Kapek (@Antje_Kapek) May 1, 2023

Chris Kühn, a Bundestag tübingeni tagja következetes lépésnek nevezte Boris Palmer pártból való kilépését. Különösen 2015 óta Palmer tartalmilag és programját tekintve is eltávolodott a párttól – mondta Kühn a Deutsche Presse-Agentur stuttgarti irodájának.

A pénzügyminisztérium nemrég közzétett adatai szerint Németország csak a migránsokra idén 26,65 milliárd eurót fog költeni. Ez a szám azonban még csak nem is mutatja be a teljes képet, mivel ez csak a szövetségi szinten elköltött pénz. Az előrejelzések szerint a tartományok és a helyi önkormányzatok is több mint tízmilliárd eurót költenek majd, így a teljes összeg csak 2023-ban legalább 36 milliárd euróra emelkedhet.

A tömeges bevándorlás kérdése azonban mindenre hatással van, és számos olyan költséggel jár, amelyeket nem könnyű kiszámítani, a túlzsúfolt és kaotikus iskoláktól kezdve az emelkedő lakásárakig.

Borítókép: Boris Palmer tübingeni főpolgármester (Forrás: Facebook/Boris Palmer)