Vádat emeltek a Treat Williams halálát okozó férfi ellen

Csaknem két hónappal az eset után vádat emeltek a Treat Williams halálos balesetét okozó férfi, Ryan M. Koss ellen – számolt be róla a PageSix. Mint az korábban a Magyar Nemzet is megírta, a hetvenegy éves színész motorbalesetben halt meg júniusban, miután a vádlott bevágott elé autójával.

A tragédiával kapcsolatosan több új részletre is fény derült: a szemtanúk szerint a filmsztár egy ideig még magánál volt a baleset után, a mentők kérdéseire is válaszolni tudott. Ennek ellenére olyan súlyos volt az állapota, hogy helikopterrel kellett elszállítani egy New York állambeli kórházba, ahol belehalt sérüléseibe.

A hatóságok közleménye szerint Williams a súlyos traumás sérülések mellett a vérveszteségbe halt bele.

A bírósági tárgyalás szeptemberben kezdődik, addig Koss szabadlábon védekezhet.