Példátlan tiszteletlenség, amit Magyar Péter a fővárosban tesz

– A nemzeti kormánynak egyértelmű célja, hogy egy személy ne tölthessen be több, sok elfoglaltsággal járó pozíciót, mégpedig azért, hogy egy területtel alaposabban foglalkozhasson – mondta lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója. Nem véletlenül született az a szabály, hogy helyi önkormányzatok polgármesterei nem lehetnek az Országgyűlés tagjai.

A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

Ennek a törekvésnek Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke teljesen ellene megy, mivel a tavalyi önkormányzati és európai parlamenti választásokra néhány eltéréssel tükörlistát állított fel. Ennek egyik fő oka, hogy

Magyar Péter emberhiánnyal küzd, és nem tudott két külön listát felállítani.

Fővárosi frakcióvezetője, Ordas Eszter ugyan csak egy pozíciót látott el, ám a pótlását kizárólag EP-képviselővel tudják megoldani Gerzsenyi Gabriella személyében. Az alkotmányjogász kitért rá, hogy jogi korlátokba nem ütközik, azaz nem összeférhetetlen, hogy

olyan EP-képviselő kapja meg a fővárosi mandátumot, aki egyszer már visszaadta.

Tavaly Gerzsenyi Gabriella a lista 9. helyén nyert mandátumot a fővárosban, 6. helyen az európai listán, az utóbbit betöltötte. Az mindenképpen érdekes, hogy Kulja András, a TikTok doki a fővárosi lista 6. helyén nyert mandátumot, mégsem őt ülteti be Magyar Péter a fővárosi pozícióba. Úgy tűnik, hogy az egészségpolitikus Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott televíziós vitájának bukását nem nézte jó szemmel a pártelnök, és a fővárosba olyan embert küldött, akinek még nem fűződik botrány a nevéhez, mint például Kuljának vagy éppen a szintén dupla pozíciót ellátó Kollár Kingának.

– Az önkormányzati törvény alapján ha a listáról megválasztott önkormányzati képviselő nem veszi át a megbízólevelét, jelöltként továbbra is a listán marad. A lista alapján a helyi önkormányzati képviselők következő általános választásáig a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény alapján képviselői megbízatást szerezhet. Ezek alapján elvileg, ha nincs egyébként jelenleg nem ismert kizáró körülmény, az említett hölgy jogszerűen veheti át a mandátumot – idézte fel a jogszabályt ifjabb Lomnici Zoltán. Ami azt jelenti,

hogy jogi akadálya ugyan nincs az EP-képviselő fővárosba ejtőernyőzésének, ám erkölcsi aggályokat azért felvet, hogy olyan képviselő kerül a Tisza Párt fővárosi frakciójába, aki nem szívvel-lélekkel Budapestért szeretne dolgozni, hanem csak lyukakat töm be a fővárosi frakcióban.

– A példátlan esetből látható, hogy a hölgy fővárosi pozícióba emelése egyértelműen arról szól, hogy a Tisza Párt feltöltse az üres helyeket, ami a pozícióval szembeni mély tiszteletlenség – mondta a Magyar Nemzetnek az alkotmányjogász.

Magyar Péter rendkívüli és példátlan gyakorlata arra is rámutat, hogy a magyar jogalkotóknak ezzel is dolguk lehet. Ám az alkotmányjogász felhívta a figyelmet: ebben az esetben jogalkotás közben az európai uniós szabályokat is figyelembe kell vennie a magyar félnek, ugyanis az EP-képviselők mozgásterének a határait az unió is szabályozza.

Mind megírtuk, Ordas Eszter pénteken este bejelentette, hogy lemond a fővárosi mandátumáról és frakcióvezetői posztjáról, amit családi okokkal magyarázott. Több informátor szerint a frakcióvezető azért távozik, mert nem bírta elviselni Magyar Péter vezetői stílusát.

Szombaton Ordas Eszter különös bejegyzést osztott meg, amelyben kitartott a családi okok mellett. Állította, hogy a lemondását már hetekkel ezelőtt eldöntötte. Ugyanakkor furcsa, hogy a posztja alatti hozzászólás lehetőségét megtiltotta, valamint a Magyar Nemzet Magyar Péterhez közeli informátoroktól úgy tudja, ez az indok nem igaz.