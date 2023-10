Olaszországban is terroristákat fogtak

Visszatért a rettegés az európai városokba. A szeptember 11-i amerikai terrortámadáshoz hasonló, legmagasabb készültséget vezettek be az olasz nagyvárosok érzékeny pontjain. A főváros több, mint négyezer pontján rendeltek el fokozott ellenőrzést, országos szinten 28 ezer helyszínen.

Az olasz hatóságok attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus elmérgesedésével aktívvá válhatnak a korábban rejtőzködő terroristasejtek.

Sajtóinformációk szerint ma kora hajnalban két terrorgyanús személyt tartóztatott le a rendőrség Milánóban. Mindkét férfi egyiptomi származású és már évek óta él Olaszországban. A milánói hatóságok terrorista szervezetekben való részvétel, valamint terrorcselekményekre való felbujtás vádjával vették őrizetbe a két afrikai férfit. A felderítést a milánói terrorizmus- és maffiaellenes rendőrségi csoport végezte.

A milánói ügyészség a reggeli órákban megerősítette, hogy az észak-afrikai személyek az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezettel működtek együtt.

Az utólagos vizsgálatokból az is kiderült, hogy a két afrikai férfi Whatsapp-, Telegram- és Facebook-csatornákon keresztül váltott üzeneteikben az ISIS-t éltették és a nyugati világ ellen uszítottak. Üzeneteik egyben Giorgia Meloni miniszterelnök és más hivatalos intézmények vezetői elleni fenyegetéseket is tartalmaztak.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a franciaországi és a brüsszeli terrortámadást követően úgy nyilatkozott, gondterhes hónapok várnak Olaszországra is. A tárca vezetőjét főképpen a migrációs hullám további emelkedése aggasztja, valamint az, hogy az illegális bevándorlók között terroristák szivárognak be az ország területére. Fokozott ellenőrzéseket vezettek be a befogadó központokban, valamint a migránsokat fogadó kikötőkben. Az olasz sajtó beszámolója szerint hétfő délután Torinóban is pánik tört ki a zsinagóga közelében.

Egy késsel felfegyverkezett harminc év körüli férfi arabul kezdett kiabálni, és a járókelőket fenyegette.

Csak annyit lehetett kivenni mondataiból, „Allah akhbar”. A rendőrség munkatársainak sokkolóval sikerült hatástalanítani a rendbontót, majd a helyi kórházba, onnan pedig egy rendőrőrsre szállították.

Az olasz sajtó szerint a hétfő esti brüsszeli terrortámadás elkövetője sem volt ismeretlen az olasz hatóságok számára. A dzsihádista egy ideig Genovában, majd Bolognában élt. Az olasz hatóságok 2016-ban azonosították, majd ezt követően nyoma veszett.

A brüsszeli terrortámadásra reagálva Matteo Salvini kormányfőhelyettes, a Liga elnöke elmondta, az izraeli támadás után a nyugati világ egyre nagyobb veszélynek van kitéve. Újabb áldozatai vannak az iszlám szélsőségesek embertelenségeinek. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, majd aggodalmának adott hangot az Európa szívében, Brüsszelben végrehajtott terrortámadás kapcsán. Hozzáfűzte Olaszország elítéli az erőszak, a fanatizmus és a terrorizmus minden formáját.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: unsplash)