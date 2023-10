Svédország legkeresettebb bűnözőjét foghatták el Iránban

Szeptemberben az eddigieknél is brutálisabb erőszakhullám söpört végig Svédországon. Uppsalában, Stockholmban és több más városban is egymást érték a véres leszámolások, mely kiskorúakat, valamint a bűnözők idősebb rokonait sem kímélték. Az ősz első hónapjában több mint negyven lövöldözésre került sor, melyekben tizenegyen haltak meg, valamint tizenkét robbantásos merénylet is történt. A biztonsági helyzet eszkalálódása miatt a svéd kormány már a hadsereg segítségét is kérte a rend visszaállítása érdekében.

Az őszi erőszakos bűncselekmények döntő része a Foxtrot nevű bűnbandához köthető, melynek 37 éves, svéd állampolgárságú vezetője az elmúlt időszakban – feltételezések szerint – Törökországban bujkált.

Rawa Majid, alvilági nevén a Kurd Róka, Svédország egyik legkeresettebb bűnözője, többek között kábítószer-kereskedelem és többrendbeli gyilkosságra való felbujtás miatt volt érvényben ellene elfogatási parancs.

A svédországi leszámolások mellett hozzá köthetők egy néhány héttel korábban, Isztambulban kitört lövöldözések is. Majidot a hírek szerint az iráni határon kapták el. A hírt a svéd köztévé, az SVT saját forrásokra hivatkozva jelentette be vasárnap este. Majidot állítólag akkor tartóztatták fel, amikor átlépte a török–iráni határt, feltehetően hamis iratokkal. Az értesülések kapcsán több független forrásra hivatkozik a közmédia, de a svéd hatóságok nem erősítették meg a hírt, ráadásul az Expressen svéd lap úgy tudja, hogy a kelet-iraki Kurdisztánban található Qaladiza városa és az iráni Baneh között tartóztatták le a Kurd Rókát.

Ulf Kristersson miniszterelnök a tévécsatornának azt nyilatkozta, hogy vannak hírszerzési információik, de ezeket még nem erősítették meg.

Rawa Majidot, a Foxtrot bűnözői hálózat vezetőjét 2020 óta keresik nemzetközi szinten. Távollétében három svéd kerületi bíróság is kezdeményezte őrizetbe vételét. Majid svéd állampolgár, de az elmúlt években Törökországban tartózkodott, ahol tisztázatlan körülmények között megkapta az állampolgárságot. Ez megnehezítette volna Majid Svédországnak való kiadását, mivel Törökország elvi okokból nem adja ki állampolgárait. Most feltételezhetően iráni őrizetben van, és könnyen válhat egy iráni, török és svéd politikai játszma eszközévé a keresett bűnöző. A svéd NATO-csatlakozás elhúzódásának egyik oka, hogy Ankara nehezményezi, hogy Stockholm kurd terroristáknak ad menedéket, a reménytelenül elhúzódó folyamatban akár ütőkártya is lehet a kurd származású Majid kiadatása Törökországnak, ha Irán átadja előtte a svéd hatóságoknak. Ennek ugyanakkor az lehet a feltétele, hogy Stockholm Teheránnak kiad egy nem jogerősen elítélt iránit, Hamid Nouryt, aki még 1988-ban vett részt az ítélet szerint Iránban politikai foglyok kivégzésében és jelenleg fellebbviteli szakaszban van az ügye Svédországban.

Noury kiadatását évek óta követeli Teherán.

A bandavezér elfogása jó hír is lehet a svédek számára, hiszen az tovább gyengíti a belső konfliktusokkal küzdő Foxtrot hálózatot, ami némileg visszafoghatná az erőszakot Svédország szerte, ugyanakkor nem elképzelhetetlen az sem, hogy más bűnbandák akarnák majd átvenni az ellenőrzést a Foxtrot területein, ami könnyen újabb véres megmozdulásokba torkollhat a skandináv ország nagyobb városaiban.

Borítókép: Rawa Majid (Fotó: Svéd rendőrség)