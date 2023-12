Vétótörténelem: egyáltalán nem ördögtől való Orbán Viktor döntése

Tizenegy évvel ezelőtt szintén két balkáni ország, Románia és Bulgária került a vétóvita középpontjába. A 2011-ben friss tagoknak számító országok csatlakozását a schengeni övezethez vétózta meg a finn és a holland kormány, legutóbb pedig az osztrákok tartottak be keleti szomszédunknak. A lengyel kormány is többször alkalmazta már a vétójogot az uniós döntések blokkolására, például a jogállamisági kérdésekben, azonban a migrációs paktumnál is hasonló volt a helyzet.