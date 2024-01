A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények legalizálására készül Brüsszel

Tuzson Bence igazságügyi miniszter sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az uniós igazságügyi miniszterek informális ülésén Brüsszelben három fő témát érintettek: a szervezett bűnözés elleni fellépésről (különösen a kábítószerek elleni küzdelem elleni fellépésről); a prostitúcióhoz kapcsolódó egyéb bűncselekmények engedélyezett tevékenységgé tétele és a börtönházak létesítése. A témák közül Magyarország a kábítószer elleni küzdelmet tudta támogatni.

Engedélyezett lenne a prostitúció elősegítése

Tuzson Bence úgy fogalmazott:

Egy olyan javaslat van az asztalon, amiből az következik, sőt azt mondja a javaslat, hogy a prostitúcióhoz kapcsolódó egyéb bűncselekmények – amelyek Magyarországon bűncselekmények – például az üzletszerű kéjelgés elősegítése, az ne legyen bűncselekmény. Tehát az, hogy ha valaki fenntart egy bordélyházat, akkor azt mindenfajta büntetés nélkül tarthassa fenn, ha valaki átengedi a lakását

– értesítette a sajtó munkatársait a tárcavezető, aki a morális problémák mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy ez ismét egy olyan javaslat, amivel az élet olyan területére lopakodna be az Európai Unió, amihez nincsen köze. Egyelőre nincs uniós szabályozás és mi magunk nem is akarjuk, hogy ebből európai uniós szabályozás legyen – szögezte le az abszurd javaslat kapcsán.

Börtönházak a börtönök helyett?

A miniszter tájékoztatott egy olyan felvetésről is, hogy

kisebb súlyú bűncselekmények esetében ne börtönbe kerüljenek az elítéltek, hanem olyan lakóházakba helyezzék el őket, ahol mindenki saját szobával rendelkezne.

A magyar álláspontról számot adva úgy fogalmazott, hogy „mi a magunk részéről egy másfajta büntetőpolitikát követünk, úgy gondoljuk, hogy egy ilyen esetben eltűnne a büntetésnek a büntetés jellege, ezért Magyarország ezt a kezdeményezést sem tudja támogatni”. A sajtó kérdésére arról is beszámolt, hogy a magyar kormány más jellegű változásokra azonban készül a jogszabályi környezet kapcsán. Konkrétan a büntető törvénykönyv változtatására, hogy olyan garanciákat vezessen be, ami az áldozat biztonságérzetét erősítené.

A változtatás lényege az lenne, hogy a sértettet helyezzék a középpontba a magyar jogszabályok. Tehát, aki feltételesen, vagy véglegesen szabadul, azzal kapcsolatban kérhető legyen egyfajta távoltartás, hogy az áldozat ne legyen újból megközelíthető, veszélyeztethető.

Azt fontos kiemelni, hogy ez egy informális találkozó volt, ami azt jelenti, hogy bár fontos kérdésekről hivatottak tárgyalni, azt nem a szokásos keretek között teszik. Ettől függetlenül a felmerült ügyek is elindulhatnak az uniós jogalkotás útján.

