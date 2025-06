Mozdulj meg! Ingyenes családi programok, sportélmények és sztárfellépők várnak június 28–29-én a Puskás Aréna Szoborparkjában

A Nemzeti Sportügynökség kétnapos családi fesztiválja színes programmal várja az érdeklődőket. Bemutatkoznak izgalmas sportágak, amiket kipróbálhatsz, lesznek edzések, amelyekhez csatlakozhatsz és egészséges finomságok is, amiket megkóstolhatsz! Ezen felül rengeteg élmény vár, amit hazavihetsz magaddal: bemutatók, színpadi programok, nyereményjátékok, beszélgetések, egészségszűrések és persze sok-sok mozgás!

Az esemény háziasszonya Csisztu Zsuzsa, a jó hangulatról pedig Várkonyi Attila (DJ Dominique) gondoskodik majd.

Mire számíthatsz?

Ez a hétvége tényleg a család minden tagjának szól! Kicsiknek, nagyoknak, sportos szülőknek, kíváncsi gyerekeknek, nagyszülőknek és tiniknek is. A Puskás Aréna Szoborparkja igazi élményközponttá alakul, ahol együtt sportolhattok, kipróbálhattok új dolgokat, sokat lehet tanulni, nevetni, lazulni és feltöltődni is.

Mozdulj Rubint Rella és Katus Attila fitnesz óráin, vagy jógázz velünk techno ütemekre! Kipróbálnád magad inkább a boksz utcában? Cserélj kereket egy Forma 1-es autón, mi mérjük az időt a Red Bull Pit Stop Challenge-ben! Érdekel a Spartan világa? Kipróbálhatod Spartan Kids gyakorlópályánkat, mielőtt egy valódi versenyen indulnál! A Laser run vagy a vitorlás szimulátor áll közelebb hozzád? Ezeket is megtalálod a Sport- és Egészséghétvégén! De ha a küzdősportok, vagy a kutyás aktivitások érdekelnek, akkor is lesz neked tetsző program, sőt! Pickleballal és sok mással is találkozhatsz!

Ha már Puskás, a focirajongók számára is tartogat különlegességeket a hétvége: szurkoljunk az U9-es kispályás bajnokság mérkőzésein, valamint a hétvége egyik csúcspontjaként gyepre lépnek a Fradi és az Újpest legendái is.

Az aktív programokon túl vár az Egészségsziget, ahol nemcsak szűrések és tanácsadások lesznek, hanem inspiráló, tabukat sem kerülő kerekasztal-beszélgetések is. Olyan témákról lesz szó, mint a mentális egészség megőrzése, az önértékelés szerepe az életminőségben, vagy a táplálkozás és a mozgás hosszú távú hatásai. A beszélgetések házigazdája Dr. Ujhelyi Nelli és Csisztu Zsuzsa, vendégeik pedig elismert orvosok, pszichológusok, olimpikon sportolók és életmódszakértők.

Ajánljuk figyelmetekbe a hétvégén kedvezményesen látogatható Puskás Múzeumot és Stadiontúrákat, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum múzeumpedagógiai alkotófoglalkozásait és helytörténeti sétáit is.

Fellépők és meglepetések

Szombat este a Puskás, a musical áll színpadra, vasárnap pedig interaktív főzésre érkezik Dobó Ági A színpadnál a két nap folyamán több alkalommal hívunk közös mozgásra mindenkit: lesz zumba, jóga, fitnesz, sportbemutatók, és egy különleges görkorcsolya bajnokság is.

Mikor és hol?

2025. június 28–29. (szombat–vasárnap)

Puskás Aréna Szoborpark

A helyszín könnyen megközelíthető közösségi közlekedési eszközökkel; kérünk érkezz metróval, busszal, villamossal vagy akár bringával is, hagyd otthon az autót! Gyere el, tarts velünk, ha szeretsz mozogni! Ez a rendezvény neked szól, ha egy aktív családi hétvégét keresel. Mindenkit várunk, aki kipróbálna új dolgokat, feltöltődne, vagy csak jól érezné magát a város egyik legkülönlegesebb helyszínén, ráadásul a programok teljesen ingyenesek is.

Ne csak nézd, mozdulj velünk!

Minden infó és részletes program a hivatalos Facebook-eseményben.