Nyikolaj Haritonov ismét megkísérli leváltani Putyint

A hivatalban lévő államfő december 18-án adta be iratait a Központi Választási Bizottsághoz, amely két nappal később bejegyezte támogatói csoportját, amely december 23-án megkezdte az aláírásgyűjtést is. Putyin választási stábjának keddi közlése szerint eddig 58 régióból szállítottak be az önkéntesek támogató aláírásokat, amelyek száma egy hétfőn kiadott tájékoztatás értelmében meghaladta az 1,3 milliót. Kedden egyébként megkezdte működését az elnök újraválasztási stábjának egységes telefonközpontja és lakossági irodája.

Borítókép: Egy nő kilép egy szavazófülkéből egy szavazóhelyiségben a helyhatósági választásokon Rosztov-na-Donban 2023. szeptember 10-én (Fotó: AFP/Olga Maltseva)