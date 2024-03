Brüsszelben járványként terjed a totalitárius hatalomgyakorlás

Az EP-képviselőket 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, ötéves időtartamra. A mandátumok felosztása a tagállamok népessége alapján történik. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak, az alapszerződések értelmében, jár 21 képviselői hely az EP-ben. Ennek a 21 képviselőnek pedig ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie, mint az összes többi ország képviselőinek.

Szavazati jogunk megvonása valójában az európai demokráciára lenne súlyos csapás, ugyanis ez kiiktatná a tagállamok szerződések előtti egyenlőségének elvét, továbbá sérülne a népszuverenitás elve is, hiszen a képviselőket – még ha listást rendszerben is – a választópolgárok szavazzák be az EP-be. A szavazati jog megvonásával végső soron, közvetetten, a magyar emberek hangját némítanák el Brüsszelben. Ez egy jogállamban és a jogállamiságot fontosnak tartó szervezetben elfogadhatatlan.