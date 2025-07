Újraerdősítést segít a Hyundai

Már 2008-ban elindult a Hyundai Green Zone Project, amelynek keretében Belső-Mongóliában zöld mezőt csináltak a korábbi homoksivatagból, majd amikor 2016-ban piacra dobták az Ioniq nevű hibridet, az erdősítés felé fordult a cég figyelme. Először egy incheoni szeméttelep rekultivációja során ültettek 23 250 facsemetét, majd amikor 2020-ban külön almárka lett az Ioniqból, a természetvédelmi területnek számító Sisido szigetén újították meg a parkerdőt és annak infrastruktúráját.

A Hyundai legújabb projektjének keretén belül a világ erdőterületeinek elvesztésének 33 százalékáért felelős erdőtüzek hatása ellen küzdenek azzal, hogy drónok segítségével gyorsítják fel az újraerdősítést. Dél-Korea keleti partvidékén, Uljin környékén 2022-ben pusztítottak erdőtüzek, elsőként itt vetik be az Ioniq 9 Seed Ball Drone Stationt és a vele együtt dolgozó Ioniq 5 Monitoring Drone Stationt. Mindkét villanyautónál a csomagtartóba építik be a fel- és leszállást lehetővé tevő platformot, ahol rögtön a drón akkumulátorának töltésére is lehetőség van.

A Hyundai Ioniq 5 esetén a hátsó ülésnél helyezik el a felderítő drón által közvetített adatokat és képet mutató munkaállomást, amelyről aztán lehet irányítani az Ioniq 9-ből indított, labdácskákat szállító drónokat; utóbbiak olyan agyaggolyók, amelyek földet, organikus anyagot és magokat tartalmaznak, és a talajra zuhanva összetörnek, szabaddá téve a magokat és ideális táptalajt képezve azoknak. Mindkét autónál terepmintás abroncsokkal javítják a terepképességeket. Az Ioniq Forest projekt jelenleg 13 országban aktív, újabb Ioniq 9 Seed Ball Drone Station és Ioniq 5 Monitoring Drone Station autók építésével világszerte be akarják vetni az új technológiát.