Tucker Carlson szerint Zelenszkij állatnak nézi az ukránokat

Nem kényszeríthetsz másokat arra, hogy meghaljanak, ha nincs rá igazán jó okod – hívta fel a figyelmet Tucker Carlson amerikai konzervatív véleményvezér egy Paul Ronzheimernek, a német Bild napilap főmunkatársának adott interjúban.

Tucker Carlson szerint a vezetőknél fontos a bátorság, és Trumpban ez megvan (Fotó: AFP)

Mindenkinek joga van a releváns ismeretekhez. Nem parancsolhatsz másoknak. Nem kényszerítheted őket arra, hogy meghaljanak, ha nincs rá igazán jó okod. Nem sorozhatod be az embereket

– vélekedett Carlson az ukrajnai kényszersorozásokról. Szerinte ez nem Ukrajnáról szól, hanem arról, hogyan bánsz a másik emberrel.

Mit gondolsz, ő ember? Nem, nem gondolod. Ha így viselkedsz, nem embert látsz. Állatot, tárgyat, rabszolgát, a tulajdonodat látod. Ezt teljes mértékben elutasítom. Azt akarod, hogy meghaljak érted? Mondd meg, miért kellene. Győzz meg róla

– érvelt Tucker Carlson. Teherautókra rakják és a halálba viszik nemcsak a fiatal, de a középkorú, sőt a Down-szindrómás férfiakat is – emelte ki Carlson, hozzátéve, hogy az ilyen esetekről számtalan videó kering a közösségi médiában. Az a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akinek már lejárt a mandátuma, honnan veszi a hatalmat, hogy embereket küldjön a halálba? – tette fel a kérdést. Ez nem Zelenszkijről vagy Ukrajnáról szól, hanem alapvetően az állam és polgára viszonyáról. Tucker Carlson szerint a középkori Európa ilyen szempontból jobban működött, hiszen a háborúkban a leggazdagabbak és a legnagyobb hatalommal rendelkezők mentek elöl.

Őket ölték meg elsőként. Ha háborút akarsz, akkor kockáztasd az életed. Ez logikusnak tűnik. Természetesen nem küldhetsz embereket a halálba, ha te magad nem vagy hajlandó meghalni

– fogalmazott a véleményvezér.

Ha háborút akarsz, akkor ott kell lenned a frontvonalban, kockáztatva az életedet, mert annyira fontos. És ha nem olyan fontos, akkor ne csináld

– hangsúlyozta.

Az európai vezetők legnagyobb baja, hogy gyengék – mutatott rá Carlson, hozzátéve, hogy Donald Trumpban épp a bátorságát tiszteli nagyon. Felidézte, hogy amikor tavaly júliusban a pennsylvaniai Butlerben egy nagygyűlésen rálőttek, Trump csak annyit mondott neki telefonon, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy életben maradt. A történtek ellenére nem hátrált meg, és épp ez volt az a momentum, ami miatt Carlson kiállt mellette.

Szerinte sok politikusnak nincs gyereke, és a saját rossz házasságukat, romokban heverő magánéletüket kompenzálják azzal, hogy mások felett főnökösködnek. „Externalizálják az ürességüket” – fogalmazott Carlson.

Ő maga soha nem akart és a jövőben sem akar közhivatalt vállalni. Így az ötvenes éveiben járva nincsenek nagy céljai, csak ki akarja mondani, amit gondol, az alapján a tudás alapján, amellyel rendelkezik. Természetesen ebben benne van az is, hogy téved, ez előfordult már – mondta. A szólásszabadság az amerikaiak számára nem csak egy a szabadságjogok közül, az egész kormányzásnak ennek védelmére kellene épülnie – emlékeztetett. Szerinte Európában ez teljesen másképp néz ki, ő azonban az amerikai rendszerben hisz. Hisz abban is, hogy minél több országgal kell jó kapcsolatot ápolnia az Egyesült Államoknak.

Nem értem, miért kell Oroszországnak az ellenségünknek lennie. Szerintem ez bizarr

– emelte ki.

Másrészt, szövetségeid soha nem kényszeríthetnek olyan cselekedetekre, amelyek nem segítenek rajtad. Soha nem szabad más ország érdekében kockáztatnod saját polgáraid életét, pont

– tette hozzá. Márpedig az orosz–ukrán háború ártott az Egyesült Államoknak és a dollár primátusának is. Tucker Carlson az európai, főképp a német vezetőket is alaposan kiosztotta. A német kancellárt nevetségesnek nevezte, és mint mondta, nem is akar senkit kiemelni a nyugat-európai politikusok közül, mert mindannyiukat törpének tartja. Szerinte abszurd, hogy Németország számos és egyre növekvő problémájára a német politikusoknak az a válasza, hogy háborúzni akarnak Oroszország ellen. Az pedig, ha más nemzet katonái vannak egy ország területén, megalázó – hangsúlyozta, utalva a Németországban állomásozó amerikai katonákra.

És ez egy nagyon alapvető tény, ami az egész történelem során állandó volt. Ha idegen katonák vannak a földeden, akkor nincs szuverenitásod. És nagyon nehéz önbecsülést érezni

– mondta. A német újságíró közbevetésére, miszerint sok német örül az amerikai erők jelenlétének, mert félnek egy esetleges orosz támadástól, Carlson így reagált:

Biztos vagyok benne, hogy az egész országod fél Oroszországtól és az orosz csapatoktól. Ez a szomorú. De nem félsz a több millió migránstól, akik tönkreteszik az országodat? Ez egyfajta furcsa mazochizmus a németeknél.

Valami történt veletek, mert még soha nem találkoztam ennyire mazochista emberekkel. És itt van a probléma. Ez sért engem

– tette hozzá.

A németeket arra tanítják, hogy gyűlöljék magukat a nácik több évtizeddel ezelőtti rémtettei miatt, és ez veszélyes, mert ha meggyőzöl valakit, hogy gyűlölje magát, és a világ meggyőzte a németeket, hogy gyűlöljék magukat, akkor ők tényleg gyűlölik magukat, és ennek következtében furcsa szexuális életet élnek, de ez nem a valódi veszély. A valódi veszély az, hogy ha gyűlölöd magad, akkor valószínűleg engem sem fogsz szeretni. Ez egyfajta… Azok, akik gyűlölik magukat, valójában ellenségesek másokkal szemben

– magyarázta az amerikai véleményvezér. Miközben Németország hanyatlik, Oroszország pedig fejlődik, a németeknek nem Vlagyimir Putyin orosz elnökre kellene dühösnek lenniük, hanem a saját vezetőikre, különösen Angela Merkelre, aki hosszú időre tönkretette az országot a tömeges migrációval – húzta alá Tucker Carlson.

Borítókép: Tucker Carlson amerikai véleményvezér (Fotó: Getty Images via AFP)