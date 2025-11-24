Riczu Tamás: Az organikus szőlőművelés nem egy üzleti cél, hanem életérzés

– Idén a Villányi Franc 2021-es évjáratú bora lett a Top 100 Magyar Bor legjobb bora, míg két éve a Symbol 2018 vörösbora nyert. Számított két ekkora sikerre ilyen rövid időn belül?

– Mind a kettő óriási meglepetés volt számomra, és hatalmas eredménynek tartom. Amikor az idei első helyről értesültem, éppen vezettem, és nem sok hiányzott, hogy az örömtől kiugorjak az autóból... Ez egy nagyon nagy elismerés, és azt mutatja, hogy az a munka, amit az elmúlt két évtizedben belefektettünk a szőlészetbe és a borászatba, meghozta az eredményét. Jó döntésnek bizonyult, hogy az első pillanattól elvetettük a mennyiségi szemléletet és az elsődleges cél a minőségi borkészítés lett. Számomra azért is fontos a pozitív visszajelzés, mert megerősít, hogy az az elképzelés, ami az organikus gazdálkodásról összeállt bennem az elmúlt húsz évben, szintén jó irányba mutat. Ebben sok minden benne van, csak néhányat említve: a terméskorlátozás, a szüret időpontjának a megválasztása, a feldolgozási és az érlelési technológia, a hordóhasználat. Így lehet a végtermék egy egyedülálló, kimagasló minőségű, sikeres bor.

Riczu Tamás, a Top 100 Magyar Bor díjnyertes borának készítője

(Forrás: Facebook)

– A villányi borvidéken gazdálkodik, ahol azért nem ismeretlen a siker.

– A borvidéken belül a siklósi körzetben gazdálkodom. Mindig Villány volt a prioritás, ezt a részt mostohatestvérként kezelték, de mostanra már kezd felzárkózni a villányi szinthez. Számomra külön öröm, hogy Siklósra hozom haza az ilyen nagy elismerést, és a város hírnevét is öregbítem. Villányét már nem kell, az azért már teljesen a helyén van. Hét hektáron termelek, kistermelő vagyok és az is akarok maradni. Sosem volt célom, hogy meghódítsam a boraimmal az országot. Fontosnak tartom, hogy fogyasztóim poharába mindig, minden borfajtából minőségi bor kerüljön, hogy egy átlátható, kezelhető gazdaságom legyen, valamint a szőlőtermelés és a borkészítés minden egyes mozzanatánál személyesen legyek jelen.

– Hogyan hat a szőlőültetvényeire a klímaváltozás?

– Siklóson az Akasztófa-dűlőben gazdálkodom, a díjnyertes bor a dűlő legmagasabb pontján fekvő ültetvényből származik. A hét hektárból egyébként 1,2 hektár fekszik ezen a fenti, sekély termőrétegű részen. A domb felső részén ez már csak 30-40 centiméter, alatta pedig ott a kőpad. Az alapkőzetbe azért valamennyire behatolnak gyökerek, ami ad egy kis ásványosságot az itt termelt boroknak. Mivel nagyon kevés a csapadék és ez az ültetvény egy lejtős területen fekszik, itt nem lehet sok szőlőt termelni. A bor „super premium” kategóriában nyert, ami a borvidéki eredetvédelmi szabályzata szerint 50 mázsa/hektár megengedett termésmennyiséggel készülhet. Ezen a területen sajnos ennyit sem tudunk termelni, az idei termés 33 mázsa volt hektáronként. A termés annak ellenére lett ennyi, hogy a borvidékünkön a tavaszi csapadékkal nincs probléma, de idén jött a forró nyár, május közepétől július közepéig pedig egy szem eső sem esett. A szüret előtt viszont volt jó kis csapadékunk, ami segített a szőlőnek, hogy kicsit megszívja magát.