Stabilitásra van szükség, ezért tartják egyszerre a választásokat

A minimális célunk az, hogy legalább abban a három önkormányzatban, amelyben polgármesterrel rendelkezünk, ezeket a tisztségeket meg tudjuk őrizni, nem a tisztségek miatt, hanem azért, hogy döntő módon befolyásolni tudjuk a három önkormányzat fejlődésének az irányát a következő esztendőkben is. Ez Topolya, Magyarkanizsa és Zenta. Ezenkívül azt gondolom, hogy van még néhány önkormányzat, amelyek esetében reális lehet az, hogy győzni tudjunk, és mindenhol máshol pedig erősödni szeretnénk: Szabadkán is, Adán is, Óbecsén is, Kishegyesen is