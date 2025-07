Éles bevetésen a Gripenek + videó

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Thaiföld és Kambodzsa között fegyveres konfliktus robbant ki, ami miatt 130 ezer ember menekült el a határ menti térségből. A thaiföldi–kambodzsai határon zajló katonai feszültségek során – a világon először, július 26-án – éles harci helyzetben vetették be a svéd fejlesztésű JAS 39C/D Gripen vadászgépeket. A Gripenek légicsapásokat hajtottak végre földi célpontok – köztük tüzérségi állások – ellen, GBU–12 lézervezérelt bombákkal. A hadműveletben két Gripen és két F–16-os vadászgép vett részt. A thaiföldi hatóságok közlése szerint az összes gép épségben visszatért a bázisra.

Hadtörténelmet írt Thaiföld a svéd Gripenek első éles bevetésével. Fotó: TT Nyhetsbyran/Jessica Gow

Thaiföld a világon először vetette be éles helyzetben a Gripeneket

Ez a bevetés jelentette a Gripen történetének első éles harci alkalmazását, ezzel véget vetve annak a státusznak, hogy ez az egyetlen nyugati 4. generációs vadászgép, amelyet még sosem vetettek be éles harci körülmények között.

Thaiföld összesen tizenkét JAS 39C/D Gripen típusú gépet szerzett be eddig, melyből jelenleg tizenegy van szolgálatban, mivel egy gép 2017-ben lezuhant. Idén további tizenkét, fejlettebb JAS 39E/F típusú gép vásárlását is bejelentették – számolt be róla a Defence Industry Europe. A gépet korábban Svédország, Csehország, Dél-Afrika, Thaiföld, Brazília és Magyarország is alkalmazta, de eddig csak olyan nemzetközi küldetésekben vettek részt, ahol nem került sor tényleges harci bevetésre.

Borítókép: Gripen vadászgépek kísérnek egy teherszállító repülőt (Fotó: AFP)