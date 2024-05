Oroszország megindította a háborúját Európa ellen?

A NATO a napokban közleményt adott ki, amelyben mély aggodalmát fejezte ki az Oroszország által a szövetségesek területén folytatott „rosszindulatú tevékenységek” növekedése miatt. Ugyanekkor több európai hírszerző szervezet is arra figyelmeztetett, hogy Oroszország erőszakos szabotázsakciókat tervezhet Európa-szerte – számol be róla a Financial Times amerikai gazdasági napilap.

Az amerikai médium szerint bombatámadásokról, gyújtogatásokról és az infrastruktúra elleni támadásokról lehet szó, és az oroszokat az esetleges civil áldozatok lehetősége sem tántorítaná el attól, hogy nagyszabású összehangolt akciókat indítsanak.

A napokban a német hatóságok a bajorországi Bayreuth-ban két állítólagos orosz ügynököt tartóztattak le, akik olyan katonai és logisztikai létesítmények ellen terveztek bombatámadásokat, amelyek részesei az Ukrajnának szánt segélyek célba juttatásának. Április végén Nagy-Britanniában vádoltak meg két embert, hogy Oroszország megbízásából felgyújtottak egy raktárt, amelyben Ukrajnának szánt segélyt tároltak – sorolja a gyanús incidenseket az amerikai lap.

Az infrastruktúra elleni lehetséges támadások többek között a vasúthálózatot érintik érzékenyen, Svédország több gyanús vonatkisiklást vizsgál, míg a cseh közlekedési miniszter nemrég azt nyilatkozta, hogy az ukrajnai invázió óta Európa-szerte több ezer esetben próbáltak beavatkozni az európai vasúthálózatba.

Franciaországban a hatóságok katonai létesítmények elleni szabotázsakcióktól tartanak.

Az amerikai lap által megszólaltatott szakértők szerint Vlagyimir Putyin felbátorodott, és több fronton a lehető legnagyobb nyomást igyekszik gyakorolni Európára, és ehhez az orosz diaszpórát és a szervezett bűnözést is felhasználja.