Az esküdtek kezében van Biden sorsa

A vád és a védelem is előadta záróbeszédét a Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia ellen hamis adatszolgáltatás és illegális fegyvertartás miatt folyó büntetőper hatodik napján a Delaware állambeli Wilmingtonban – számol be róla az al-Dzsazíra pánarab hírportál, hozzátéve, hogy az ügy kimenetele most az esküdtek kezében van.

Hunter Biden, az amerikai elnök fia a felesége, Melissa Cohen Biden társaságában a Delaware állambeli Wilmington szövetségi bíróságára érkezik perének tárgyalására 2024. június 10-én (Fotó: MTI/AP/Matt Slocum)

Mint arról beszámoltunk, az ifjabbik Biden 2018-ban hazudott egy szövetségi adatlapon, amelyet kötelező kitölteni a fegyvervásárláshoz, amikor nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy drogfüggő-e. Az amerikai törvények tiltják, hogy a függőséggel küzdők fegyverhez jussanak.

A tárgyalás során beidézték tanúskodni Hunter Biden volt feleségét, Kathleen Buhle-t, lányát, Naomi Bident, volt barátnőjét, Zoe Kestant, valamint volt sógornőjét – bátyja, Beau Biden özvegyét –, akivel az eset idején viszonya volt. Fontos tanúnak számított a fegyverbolti eladó is, aki a saját szemével látta, ahogy Hunter Biden kitölti az űrlapot. Maga az ifjabbik Biden nem lépett a tanúk padjára.

Az ügyészek bizonyítékként mutatták be Hunter Biden 2021-ben megjelent önéletrajzi könyvének egyes részeit is, ahol az elnök fia nyíltan vallott drogfüggőségéről.

Ha mindhárom vádpontban bűnösnek találják, akár 25 év börtönt is kaphat az elnök fia. Szakértők szerint azonban mivel nincs priusza, valószínűleg nem a legsúlyosabb büntetést fogják kiszabni rá. Sőt, az is előfordulhat, hogy bár meg vannak győződve a bűnösségéről, mégsem nyilvánítják bűnösnek – mutatott rá a Fox News amerikai televíziós hálózatnak nyilatkozva Jonathan Turley ügyvéd és jogtudós.

Záróbeszédében az ügyész fel is hívta az esküdtek figyelmét, hogy az, hogy a Biden család tagjai, köztük a first lady is ott ülnek a tárgyaláson Hunter Biden támogatására, nem jelenti azt, hogy ne lenne bűnös.

Szakértők szerint az esküdtek közel mindegyikének van függőséggel küzdő ismerőse, az ügyvédek taktikája pedig részben a szimpátiakeltésre épült. Mivel szövetségi bűncselekményről van szó, Biden elnök kegyelmet adhat a fiának, bár a Fehér Ház tagadja, hogy erre készülne.

Bármilyen ítélet is születik végül, az elnök fiára hamarosan még egy bírósági eljárás vár adócsalás miatt.

Borítókép: Hunter Biden, az amerikai elnök fia (Fotó: MTI/AP/Matt Slocum)