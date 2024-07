„Börtönben kéne lenned!” – fakadt az EP-képviselő Ursula von der Leyennek

RĘCE PRECZ OD POLSKI❗ - to powiedziałam prosto w twarz Ursuli von der Leyen w swoim pierwszym wystąpieniu w PE!



Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i robi z Europy skansen! Zwracam się do pani jako kobieta do kobiety, jako matka do… pic.twitter.com/2Qf9PUSFNj