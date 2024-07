Itt van a fontos dél-amerikai választás eredménye

Maduro 5,15 millió szavazatot kapott, megelőzve az ellenzéki jelöltet, Edmundo González Urrutiát, aki 4,5 millió voksot (44,2 százalék) szerzett – derült ki a CNE elnöke, Elvis Amoroso által közölt hivatalos adatokból, miután összeszámolták a voksok 80 százalékát. A választáson a szavazásra jogosultak 59 százaléka vett részt.

Sorban állnak szavazók a venezuelai elnökválasztáson, fölöttük Nicolás Maduro államfő és jelölt választási plakátja Caracasban 2024. július 28-án (Fotó: MTI/AP/Cristian Hernández)

Korábban több exit poll is ellenzéki győzelmet vetített előre. Az ellenzék úgy fogalmazott, hogy „van ok az ünneplésre", és arra kérte támogatóit, hogy továbbra is kövessék figyelemmel a szavazatok számlálását.

Az ellenzéki jelölt, Gonzalez az X közösségi portálon helyi idő szerint 23 óra körül, az eredmények kihirdetése előtt közzétett bejegyzésében azt írta:

Az eredményeket nem lehet eltitkolni. Az ország békésen a változást választotta.

Az Egyesült Államok hétfőn „tisztességes és átlátható” szavazatszámlálásra szólított fel az elnökválasztást követően. Antony Blinken amerikai külügyminiszter egy nyilatkozatában azt mondta: