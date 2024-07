Kamala Harris léphet Biden helyére, mérik a támogatottságát

Míg belső köre és kampánya szilárdan kitart amellett, hogy Joe Biden ugyanolyan elkötelezett, mint valaha, sajtóhírek szerint az idős elnök egyre fogékonyabb arra, hogy kiszálljon az elnökjelöltségből folyó versenyből. Ezt mondta név nélkül az ABC Newsnak egy magas rangú tisztviselő.

Joe Biden amerikai elnök televíziós üzenetet intéz a nemzethez a Donald Trump volt elnök ellen elkövetett merényletről a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájából 2024. július 14-én. Fotó: MTI/EPA/The New York Times/Erin Schaff

A tisztviselő szerint Biden már ott tart, hogy közvélemény-kutatást is kért Kamala Harris alelnök támogatottságáról.

A tisztviselő megjegyezte, hogy az elnök kimerült, de a koronavírus miatti karantén lehetőséget ad számára, hogy beszélgessen a szövetségeseivel, és gondolkodjon, miközben felépül Delaware-ben.

Mint arról lapunk korábban is beszámolt, több, Joe Biden elnökhöz közel álló személy is azt mondta, hogy úgy gondolják, az elnök elkezdett megbarátkozni azzal gondolattal, hogy nem tud nyerni novemberben, és ki kell szállnia a versenyből. Erről ír a The New York Times napilap is. A gondokat pedig csak tetézi a pártadományozók bojkottja is – emlékeztet a tengerentúli lap.

A helyzetet ismerők egyike szerint Biden tanácsadói között a megbeszélések odáig jutottak, hogy a bejelentés legjobb időpontjáról és egyéb részleteiről beszélnek, ha az elnök úgy dönt, hogy feladja a versenyt.

A sajtóban megjelent kutatások alapján Harris sem nyerhet Donald Trump ellen. A június 27-i elnökválasztási vita nyomán lefolytatott közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy Kamala Harris nagyjából ugyanúgy teljesítene, mint Biden Trump ellen.

A YouGov július 13-16-án végzett közvélemény-kutatása szerint a mostani alelnök valamivel rosszabb, mint Joe Biden, Harris 39, míg Trump 44 százalékot kapna.

Borítókép: Kamala Harris amerikai alelnök beszédet mond egy választási kampányrendezvényen Las Vegasban 2024. július 9-én. (Fotó: MTI/AP/Las Vegas Sun/Steve Marcus)