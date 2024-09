Magyarország vonzó lehetőség a Kongói Demokratikus Köztársaságnak

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Félix Tshisekedi, a Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke vasárnap háromnapos állami látogatásra érkezett Magyarországra, ezzel a történelemben először képviselve országát hazánkban. Az államfő itt-tartózkodása során találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és kabinetje több tagjával.

Magyarország, mint önálló befektető és mint az EU soros elnökségét is betöltő ország vonzó lehetőséget jelent a hatalmas afrikai országnak

– mondta el lapunknak Reile Zsolt.

A Magyar Külügyi Intézet kutatója kifejtette, hogy a Magyarországnál mintegy 25-ször nagyobb, keresztény vallású Kongói Demokratikus Köztársaság gazdag stratégiai ásványkincsekben. Kobaltból például a világ legnagyobb tartalékával rendelkezik, de gyémántban, rézben és vasércben is gazdag.

Az afrikai ország bővelkedik termékeny mezőgazdasági földekben is, ez utóbbinak kevesebb mint tíz százalékát használják ténylegesen, utat engedve a jövőbeli fejlesztéseknek

– emelte ki a szakértő.

Reile Zsolt arról is beszélt, hogy a mezőgazdaság mellett az egyik legfontosabb fejlesztési terület az infrastruktúra, amelynek megújítása az elmúlt évtizedekben visszamaradt. Most azonban két gigaprojekt is elindult egymással párhuzamosan: az egyiket, egy tízmilliárd dolláros beruházást az Amerikai Egyesült Államok finanszírozza és építi. Ez a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti, ásványkincsekben gazdag régióját köti össze a régi vasútvonal modernizálásával nyugat felé, Angola atlanti-óceáni partvonalával. A másik projektet Kína támogatja, és hasonlóan ez is vasúti szállítást valósít meg, ez viszont a keleti irányba, Tanzánián át az Indiai-óceánhoz.

A kutató kiemelte,

a Kongói Demokratikus Köztársaság tökéletes példája a gazdasági semlegességnek, hiszen mindkét jelenlevő nagyhatalom abban érdekelt, hogy az ország politikai stabilitását fenntartsa, és hatással legyen a keleti tartományokban zajló forrongások békés úton történő megoldásában.

A kongói elnök magyarországi látogatása kapcsán a kutató arról is beszélt lapunknak, hogy Magyarország több területen is együtt tud működni a Kongói Demokratikus Köztársasággal, többek között a megújuló energia, az infrastruktúra területén, például útépítési projektekben, a mezőgazdaság és vízgazdálkodás, valamint az oktatás területén.

Ezáltal venne részt hazánk az afrikai ország regionális fejlődésében, és jutna jelentős gazdasági lehetőségekhez

– összegzett lapunknak Reile Zsolt.

Átfogó stratégiai együttműködés

Úgy döntöttünk a mai napon, hogy átfogó stratégiai együttműködési programot indítunk el a Kongói Demokratikus Köztársasággal – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten, az afrikai ország elnökével, Félix Tshisekedivel folytatott tárgyalást követően adott sajtónyilatkozatában.

A magyar kormányfő kiemelte: soha korábban a Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke nem járt Magyarországon, ezért Félix Tshisekedi látogatása bátran mondható történelmi jelentőségűnek. Afrika jelentőségét nem lehet túlbecsülni, ez a kontinens óriási szerepet fog játszani a jövőben, az egész világ jövőjében – hangsúlyozta, hozzátéve: az előrejelzések szerint a következő húsz évben sok százmillió fővel nő majd Afrika lakossága.

Olyan óriási embertömegről beszélünk, amelyet európai fejjel nehéz elgondolni, hiszen Európában csökken a lakosságszám. Ennyi embert ellátni, oktatást biztosítani, munkahelyet adni, egészségügyi ellátást szervezni példátlan kihívás Afrika számára

– közölte. Orbán Viktor szavai szerint Afrikában meghatározó szerepet játszik a Kongói Demokratikus Köztársaság. Egy hatalmas és nagy ország elnökét köszöntjük itt, amely ország előtt nagy történelmi kihívások állnak – fogalmazott.

Hozzátette, Magyarország szerint átfogó Afrika-fejlesztési stratégiára van szükség, ezt az EU-ban már többször kezdeményeztük és most is képviseljük. De nem fogunk várni arra, míg Brüsszelben döntések születnek, hanem a saját részünket megindítjuk ebben a fejlesztési programban – közölte.

Orbán Viktor elmondása szerint Félix Tshisekedivel hétfőn egy átfogó stratégiai együttműködési program elindításáról állapodtak meg, amely egy gazdasági, egy infrastruktúra-fejlesztési és egy oktatási pillérre épül majd.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Félix Tshisekedi, a Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke sajtótájékoztatót tart (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)