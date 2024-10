Így tapossa sárba a demokráciát az osztrák baloldal

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nemcsak a nemzeti tanácsi választásokon áll az első helyen, hanem csúcsjelöltje, Herbert Kickl a legtöbb úgynevezett preferenciaszavazatot is megkapta egész Ausztriában – méghozzá nagy fölénnyel. Mint a belügyminisztérium előzetes preferenciális szavazási eredményei mutatják, Kickl 85 542 preferenciális szavazatot kapott. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) csúcsjelöltje, Karl Nehammer lett a második (60 402), míg az szocialisták (SPÖ) csúcsjelöltje, Andreas Babler a harmadik (46 440).

Ez azt jelenti, hogy a választók itt is egyértelmű sorrendet állítottak fel. Érdekes lesz látni, hogy az ÖVP és az SPÖ hogyan viszonyul ehhez. Mert ez az eredmény azt bizonyítja, hogy az osztrákok változást akarnak a politikában. Csak az FPÖ-ben bíznak, hogy ezt a politikát a lakosság érdekeiért biztosítja. És mindenekelőtt azt akarják, hogy Herbert Kickl álljon a következő kormány élén, mint népi kancellár – ahogy ez az eredmény is egyértelműen mutatja. Szeretnék köszönetet mondani minden választópolgárnak, aki az FPÖ-re és Herbert Kicklre szavazott – jelentette ki a felmérés kapcsán Michael

Schnedlitz, az FPÖ kampányfőnöke és főtitkára. Bár az FPÖ fölényes győzelmet aratott a parlamenti választásokon, mégsem lesz olyan egyszerű kormányt alakítani. Az egyetlen lehetséges partner, az ÖVP ugyanis leszögezte, hogy kizárja az együttműködést egy olyan kormányzatban, amiben Herbert Kickl is ott ül.

Az ÖVP így talán a szociáldemokratákkal és a zöldekkel fogna majd össze.

Az a benyomásom, hogy mindketten valahogyan megpróbálják letörölni a választók hatalmi szavát az asztalról. Egyszerűen úgy tenni, mintha semmi sem történt volna. Két lúzer, akik önmagukat akarják menteni, akik valahogyan együtt akarnak lógni - hess, bohóckodnak, szinte mondhatnánk, a lúzerek koalíciójában, hogy önmagukat mentsék, nem pedig Ausztriát

– jelentette ki ennek kapcsán Herbert Kickl. – Párttaktikáról, játszmákról, trükkökről van szó a hatalom megtartása, a hatalomra törekvés szolgálatában. A mottó: mit kell és mit lehet tenni, hogy az FPÖ a választás egyértelmű győzteseként és így több mint 1,4 millió választó szószólójaként csússzon ki a választásból – fogalmazott.

Az a benyomásom, hogy a tényeket és néha még a logikus gondolkodást is bizonyos mértékig a feje tetejére állítják, hogy a választások után ugyanúgy folytassák, mint eddig, azaz megtévesszék a választókat

– tette hozzá az FPÖ vezére, aki ezután elmesélte, hogy Alexander Van der Bellen szövetségi elnök megpróbálta letolni magáról a felelősséget, amikor oda kellett volna adnia az FPÖ-nek a kormányalakítási megbízást.

Ezt annak ellenére tette, hogy a szövetségi elnök a választási eredmények alapján mindig a legtöbb szavazatot kapott pártnak adta a kormányalakítási megbízást, most azonban mégis habozik.

Tehát most a következő helyzettel állunk szemben: az emberek egyértelmű mandátumot adtak nekünk egy választáson. Minden világos? Ahogy az emberek által a legutóbbi választásokon adott mandátum is egyértelmű volt a kialakult sorrend formájában. De a szövetségi elnök, mint mondtam, ezúttal sajnos nem így tett. És ezzel a magatartással az államfő ellentmond saját egyértelműségre vonatkozó követelésének. És ezt csak azért akartam még egyszer világosan kifejezni, mert úgy gondolom, hogy ez szükséges

– fogalmazott Kickl, aki szerint most döntenie kell Karl Nehammernek: „Eleget tesz-e politikai felelősségének, és belátó, demokratikus vesztesként viselkedik-e? Ha igen, akkor most feladja a blokádot. Akkor szabaddá teszi az utat a szabadságpárttal való tárgyalások számára. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerű. Mikor, ha nem egy valódi választási vereség után kell újragondolni? Mikor, ha nem most van itt az ideje, hogy feladjunk egy rossz álláspontot?”.

Borítókép: Alexander Van der Bellen szövetségi elnök és Herbert Kickl FPÖ-elnök (Fotó: AFP)