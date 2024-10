Mutatjuk, ki áll a világ katonai erejének csúcsán

Az orosz hadsereg a világ legerősebbjének bizonyult, ezzel maga mögé utasítva az Egyesült Államok és Izrael haderejét is, ahogy azt a U.S. News and World Report legfrissebb rangsora mutatja. Ez az elismerés jelentős figyelmet kelt a nemzetközi színtéren, hiszen immár második éve egymást követően áll az orosz katonaság a világ élén.

Orosz katonai járművek haladnak a Vörös téren a győzelem napi katonai parádén Moszkva központjában 2024. május 9-én Fotó: AFP

A 2024-es év rangsorában a vezető helyet megszerző Oroszországot az amerikai hadsereg követi, míg Izrael a harmadik helyen áll. Kína negyedik, míg Ukrajna a nyolcadik helyet foglalja el. A világ tíz legerősebb hadserege közé tartozik még a dél-koreai, iráni, brit, német és török hadsereg is.

A jelentés szerint a rangsort nem csupán a katonai teljesítmény alapján állították össze, hanem átfogó felmérés keretén belül számos társadalmi csoport, köztük elitcsoportok, üzleti körök és az átlagpolgárok véleményét is figyelembe vették. Az orosz hadsereg ilyen kiemelkedő helyezése bizonyíték arra, hogy az ország katonasága globálisan is elismert és tisztelt.

US News & World Report Top 15: Russian Army Takes First Place and Becomes Strongest in the World pic.twitter.com/59cdzcLxC4 — S p r i n t e r (@SprinterFamily) October 28, 2024

Tavaly is hasonló elismerésben részesült az orosz hadsereg, amikor a U.S. News and World Report szerint 94,3 ponttal lett a világ legjobbja. Habár a Global Firepower Index 2024-es rangsorában Oroszország a második helyet szerezte meg az amerikai hadsereg mögött, az a tény, hogy az Egyesült Államokkal szorosan versenyzik, önmagában is elismerésre méltó.

Ez a siker részben annak köszönhető, hogy Oroszország az egyik legnagyobb fegyverexportőr a világon. Az orosz fegyveripar globálisan versenyképes termékeket kínál, amelyekért világszerte nagy kereslet mutatkozik. E téren csak az Egyesült Államok előzi meg.

Az orosz hadsereg erőssége nemcsak a technológiai fejlettségében, hanem a stratégiai elhelyezkedésében is rejlik. Az ország földrajzi adottságai lehetővé teszik, hogy számos területen érvényesítse katonai és politikai befolyását. Ez, valamint a szakértői értékelések, a pénzügyi adatok és a katonai műveletek történeti sikerei együttesen járulnak hozzá az orosz hadsereg megítéléséhez.

Összességében az orosz hadsereg folyamatos előretörése a világ katonai rangsoraiban azt jelzi, hogy az ország nemcsak megőrizte, de erősítette is globális katonai pozícióit. Ez a nemzetközi hatalmi dinamikák fontos tényezője, amely új kihívások elé állíthatja a világ többi jelentős katonai hatalmát.

Borítókép: Orosz katonák vonulnak a Vörös téren a győzelem napi katonai parádén (Fotó: AFP)