Oroszország orosz katonákat ölt meg az ukrán elnök szerint

Az orosz hadsereg maga is sok orosz mozgósított katonát ölt meg, azokat, akik féltek meghalni a harcokban – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Times of India című lapnak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál szemlézett hétfőn.

Maga Oroszország sok oroszt megölt. Nagyon sok mozgósított orosz katona halt meg úgy, hogy az orosz hadsereg végzett vele, mert félt támadni, meghalni vagy megsebesülni a golyózáporban. Visszamenekültek, és saját társaik ölték meg őket

– mondta Zelenszkij az interjúban, amelyet közzétettek az ukrán elnök YouTube-csatornáján is.

Kiemelte, hogy Oroszország Ukrajna keleti részében „húsdarálóba küldi a katonáit”, és nem viszi el az elesetteket a csatamezőkről, szanaszét hagyja őket.

Az augusztus 6-án elindított kurszki hadművelet során az ukrán egységek azt látták, hogy Oroszország még saját területét is támadja, és megöli a kurszki régió területén maradt civileket – állította.

Zelenszkij szavai szerint Oroszországnak mintegy 650 ezer katonája sebesült vagy halt meg Ukrajnában. Az ukrán vezérkar legfrissebb, hétfői helyzetjelentésében viszont már azt írta, hogy hozzávetőleg a 690 ezret is meghaladja az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége.

Az államfő az interjúban kitért arra, hogy szerinte Narendra Modi indiai miniszterelnök egy lakossága és gazdasági befolyása tekintetében hatalmas ország vezetőjeként képes volna tenni az ukrajnai háború leállításáért.

Zelenszkij kijelentette, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által kiadott elfogatóparancs Vlagyimir Putyin ellen önmagában nem javít a helyzeten, de jelentősen korlátozza az orosz elnök mozgását külföldön.

Önmagában a Nemzetközi Büntetőbíróság nem képes befolyásolni Putyint és támogatóit, de a nyugati vezetők, az ICC, az ENSZ, a G20-országcsoport együtt biztosan el tudja érni ennek a háborúnak a végét

– mondta. Mongóliáról szólva – ahol nem vették őrizetbe Putyint ottjártakor – kijelentette, hogy Ulánbátor magatartása az ország függetlenségének hiányát jelzi.

Vadim Misznik, a Sziverszk ukrán műveleti csapatcsoport szóvivője egy hétfői tévéműsorban közölte, hogy az ukrán csapatok egyelőre nem találkoztak észak-koreai katonákkal a fronton.

A Harkiv megyei ukrán hatóságok közölték hétfőn, hogy előző este és éjjel az orosz erők irányított légibombákkal csapást mértek a megyeszékhely, Harkiv város több kerületére, a régióban lévő Csuhujiv városra pedig Tornádó–Sz típusú rakéta-sorozatvetővel nyitottak tüzet. Az eddigi adatok szerint a támadásokban 21 ember sérült meg, köztük öt gyerek.

Egy 12 és egy 13 éves kislány pedig a szomszédos Dnyipropetrovszk megyében lévő Nyikopol városra mért orosz kamikaze-dróncsapásban sebesült meg

– közölte Szerhij Liszak, a régió kormányzója.

Roman Mrocsko, a déli Herszon város polgármestere arról tájékoztatott, hogy hétfőre virradóan az orosz erők ismét a város központját ágyúzták, ami miatt két ember meghalt, négy pedig megsebesült, köztük egy 13 éves fiú.

Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat közölte, hogy

hétfőn egy orosz Sahid drón veszélyesen közel repült a hmelnickiji atomerőmű egyik energiablokkjához.

A cég hozzátette, hogy az őszi-téli időszak beköszöntével az orosz csapatok fokozzák az ukrán atomerőművek elleni „energiaterrort”, ami újabb kockázatokat jelent a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetése szempontjából.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)