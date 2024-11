A régiós együttműködés oldhatja meg az energiaproblémát

A tárcavezető az Isztambuli Energia Fórum miniszteri ülésén először is kifejtette, hogy az energiaellátás biztonsága nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, de egyben fizikai kérdés is, amelynek semmi köze sem a politikához, sem az ideológiákhoz, ugyanis politikai nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet a házakat fűteni és nem lehet a gazdaságot működtetni. Illetve leszögezte, hogy az energiamix összeállítása tisztán nemzeti hatáskör, és annak is kell maradnia.

Ha valaki megpróbál beavatkozni a nemzeti energiamix összeállításába, az politikai vagy üzleti okokból történik

– figyelmeztetett. Majd hangsúlyozta, hogy az adott ország szuverenitása elleni támadásnak tekinthető, ha egy másik fél akár szankciókkal, akár a szállítás akadályozásával veszélyezteti az energiaellátás biztonságát.

Ezért mi elutasítunk minden ilyen jellegű kezdeményezést, s rendkívül felháborítónak tartjuk, ha azok ráadásul mindenféle előzetes értesítés nélkül érkeznek

– fogalmazott. Szijjártó Péter ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok távozó kormánya előző nap szankciós listára helyezte az orosz Gazprombankot, ami kihívások elé állíthat egyes közép- és délkelet-európai országokat.

Ezért nekünk, a régió országainak nagyon szorosan együtt kell működnünk, s együtt is fogunk működni annak a céljából, hogy megtaláljuk a megoldást, hogy hogyan tudjuk biztosítani országaink biztonságos energiaellátását a megváltozott körülmények között is, függetlenül minden külső nyomástól és minden támadástól

– jelentette ki.

Továbbá Szerbiát, Bulgáriát és Törökországot méltatta, amiért megbízható tranzitállamként lépnek fel.

Együtt fogunk majd megoldást találni arra, hogy országaink energiabiztonságát a jövőben is biztosítani tudjuk, és hogy meg tudjuk védeni magunkat az energiaszuverenitásunk elleni támadástól

– húzta alá. – Nem vagyunk hajlandók lecserélni megbízható partnereket, különösképpen akkor nem, ha nincs jobb ajánlat – tette hozzá.

Borítókép: Erdogan török elnök és Szijjártó Péter kézfogás közben Isztambulban az energia fórumon (Forrás: Szijjártó Péter/facebook)