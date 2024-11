Mi Putyin terve Trump győzelme után?

Ami a befolyásolási vagy beavatkozási kísérletekre vonatkozó vádakat illeti, ezt mi határozottan visszautasítjuk, és megismételjük: nem avatkoztunk be, és nem is fogunk beavatkozni senkinek a belügyeibe. Nagyon szilárdak vagyunk abban a tekintetben, hogy megvédjük a saját belügyeinkbe való be nem avatkozással kapcsolatos érdekeinket