Orbán Viktor: A héten két megdöbbentő hír is napvilágot látott

Az egyik, hogy az oroszok kilőttek egy interkontinentális ballisztikus rakétát, amely alkalmas arra, hogy nukleáris robbanófejeket szállítson. Egy ilyen nukleáris robbanófej olyan pusztító erővel rendelkezik, hogy ha ezeket célba tudják juttatni az oroszok, akkor a háború valóban világháborúvá fog terebélyesedni, és lesz nukleáris tartalma is. A második hír, hogy most már nyugatiak is haltak meg Ukrajnában. Az orosz jelentések szerint amerikai és francia katonák haltak meg légicsapásokban.