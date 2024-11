Orbán Viktor: Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán erőfeszítéseit a globális biztonság érdekében

Orbán Viktor a kirgiz elnökkel történő találkozóján arról beszélt, a sors kezét látja abban, hogy hat évvel ezelőtt éppen Kirgizisztánban vették fel Magyarországot a Türk Tanácsba. Azóta tagja Magyarország politikailag is ennek a közösségnek. Hozzátette: Magyarország európai uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és Kirgizisztánnak is azzal, hogy az európai politika fórumain mindenhol fellép az érdekében.

Azért dolgoznak, hogy Kirgizisztánnak ne csak Magyarországgal, hanem az egész Európai Unióval minél mélyebb és szélesebb együttműködése valósulhasson meg – jelezte.

Szadir Dzsaparov kirgiz elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Biskekben 2024. november 5-én (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor azt mondta, nagyra becsülik a térség és azon belül is Kirgizisztán erőfeszítéseit a globális biztonság érdekében. Nagyra értékelik a terrorszervezetekkel szembeni következetes fellépésüket és sokra tartják a békepárti álláspontjukat, hiszen Magyarország egy ezer napja háborúban álló ország szomszédja – közölte.

Rámutatott: Ukrajna a szomszédunk, és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek.

A magyar egy olyan nép, amely a békében jó, a háborúban kevésbé. Békében tudunk jól teljesíteni és örülünk, hogy Kirgizisztán is a béke oldalán áll, s így mindketten tagjai vagyunk a globális békepárti többségnek, és dolgozunk is meg imádkozunk is azért, hogy a béke minél hamarabb elérkezzen

– fogalmazott. Felidézte, hogy négy évvel ezelőtt a kétoldalú kapcsolatokat a stratégiai partnerség szintjére emelték. Ennek eredménye, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom nő, idén meg is duplázódik. Ugyancsak felidézte, hogy a legutolsó tárgyaláson a kirgiz elnök megjelölte azt a két területet, amelyet az együttműködés középpontjába kívánt állítani: az egyik a vízenergia volt, a másik pedig a mezőgazdaság.

Fókuszban a partnerség

Emlékeztetett, hogy korábban létrehoztak egy magyar–kirgiz befektetési alapot, annak forrásait egy vízerőmű építésére fogják felhasználni, és a mezőgazdaság területén is értek el eredményeket. Magyar vállalatok, azon belül is mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok jelentek meg Kirgizisztánban, ahol az első vetőmagtermelési területeket ki is jelölték.

Ezt be is vetettük, és úgy látom, hogy szép eredménnyel fogunk ott gazdálkodni

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök biztosította a kirgiz elnököt arról, hogy a küszöbön álló bakui COP29 csúcstalálkozón Magyarország támogatni fogja a kirgiz kezdeményezést, amely a hegyvidéki kultúrának és életformának a fenntartását és védelmét célozza. Köszönetét fejezte ki a kétszáz kirgiz ösztöndíjas Magyarországra küldéséért. Azt mondta, örülnek annak, hogy nagy a túljelentkezés és még többen szeretnének jönni.

Mi készen állunk arra, hogy fogadjuk őket

– fogalmazott. Kiemelte, a kinti magyar barátságot leginkább azok a fiatalok viszik tovább majd, akik most egymás országában tanulnak, úgyhogy „mi ezt egy oktatási ügynek tekintjük, de egyben politikai beruházásként is tekintünk rá”. Köszönetét fejezte ki azért is, hogy most már Kirgizisztánban is lehetséges magyar nyelven tanulni. Közölte, 2025-ben Budapesten lesz az újabb informális Türk Tanács találkozó, amelyre várják a kirgiz elnököt is.

Orbán Viktor miniszterelnök (b2) Szadir Dzsaparov kirgiz elnökkel tárgyal (j2) Biskekben 2024. november 5-én ( Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Nyugatra vándorolt keleti nép

Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyarok az egyetlen olyan keleti nép, amely miközben nyugatra vándorolt, sikerült megmaradnia, és saját államot létrehoznia. 1100 év hosszú idő, de a magyarokból nem veszett ki az eredet tudata. – Mindig is baráti és testvéri érzelmekkel viszonyultunk a türk népekhez, köztük a kirgizekhez is – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden érkezett hivatalos látogatásra Kirgizisztánba. A látogatás keretében magas szintű megbeszéléseket terveznek, amelyek során a felek Kirgizisztán és Magyarország stratégiai partnerségének számos kérdéséről tárgyalnak. Több olyan dokumentum aláírását is tervezik, amelyek a kétoldalú együttműködés további fejlesztését és erősítését célozzák – közölte korábban Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Hozzátette: Orbán Viktor Biskekben részt vesz a Türk Államok Szervezete Államfői Tanácsának szerdán tartandó ülésén is.

Borítókép: Szadir Dzsaparov kirgiz elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Biskekben 2024. november 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)