Reagált a német kancellár az orosz ballisztikus rakétacsapásra

Olaf Scholz német kancellár attól tart, hogy a ballisztikus rakétával ukrán célpont ellen előző nap intézett orosz csapás tovább mélyíti a konfliktust. A több mint száz helyi politikus előtt tartott első kampánybeszédében Scholz fontosnak nevezte, hogy az ukrajnai háború ne szélesedjen ki Oroszország és a NATO közötti összecsapássá.

A legfontosabb az óvatosság, emellett köteleztem el magam, és mindig is ezt tettem

— emelte ki. Hozzátette, hogy szociáldemokrata pártja, „az SPD az egyetlen olyan párt, amely ebben a nehéz kérdésben egyszerre tud megfontolt lenni és egyértelműen tovább támogatni Ukrajnát”. Ezzel összefüggésben azt is hangsúlyozta, hogy elutasítja nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépek átadását Ukrajnának. Scholz bírálta az észak-koreai katonák bevetését is az ukrajnai hadszíntéren, akik szerinte az orosz elnök, Vlagyimir Putyin birodalmi álmaiért áldozzák az életüket.

Csütörtök reggel Oroszország többféle rakétával támadta meg Ukrajnát. A jelentések szerint az orosz erők az Asztrahán régióból indítottak interkontinentális ballisztikus rakétát, közölte az Ukrán Légierő. Ez az első alkalom, hogy Oroszország a konfliktus idején ilyen rakétával indított támadást Ukrajna ellen. A rakéták több ezer kilométert képesek megtenni, írja a BBC.

Az ukrán hadsereg azt is közölte, hogy a támadás során hat cirkálórakétát lőtt le. Az áldozatokról és sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos adat.

Az eset napokkal azután történt, hogy Washington engedélyt adott Ukrajnának a nagyobb hatótávolságú rakéták, például az ATACMS használatára, amelyeket Ukrajna a hírek szerint a hét elején használt orosz katonai bázisok célba vételére.

A Dnyipropetrovszki Megyei Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy egy rehabilitációs központ és több tucat ablak is megsérült a támadás következtében, de szerencsére az emberek biztonságban voltak. Ugyanakkor egy telep is megsérült, ahol tűz ütött ki, megrongálva kilenc garázst.

Ezenfelül Krivij Rih városában is robbanás történt, ahol részlegesen megsemmisült egy közigazgatási épület, és két lakóépület is. A jelentések szerint két ember sérült meg: egy 32 éves férfi és egy 24 éves nő, akiket kórházban kezelnek.

Borítókép: Olaf Scholz német kancellár (Fotó: AFP)