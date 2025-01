Zelenszkij így keresett ötvenmilliárd dollárt a háborún

Minden Ukrajnában élő ember jól ismeri az országban tomboló korrupciót: ismeri a millió dolláros megvesztegetési történeteket, a több tízmillió dollárról szóló sztorikat, melyeket ágyneműbe varrva, bútorokba rejtve dugdosnak a csinovnyikok. Arról azonban kevesen tudnak, hogy mekkora az a végösszeg, amit visszaosztásként az Elnöki Iroda, az adminisztráció és Zelenszkij csapata kap

– így kezdi videóját Artem Dmitruk volt Zelenszkij-párti honatya, aki szerint a független Ukrajna történetében még soha nem volt akkora a korrupció, mint a most regnáló hatalom és elnök idején. Újabb és újabb sémák jelennek meg, amiből nagyon sokat tudnak keresni: ez a háború, a hadkiegészítő irodák, illetve azok a csalással foglalkozó telefonközpontok, melyek arra szakosodtak, hogy átverjék az embereket belföldön vagy külföldön, és pénzt csaljanak ki tőlük.

Hasonló telefonos csalásra szakosodó bűnbandák mindig is léteztek Ukrajnában, de Zelenszkij hatalomra kerülése után megsokszorozódtak.

Zelenszkij véres rablása

– Amit Zelenszkij csinál, az nem más, mint véres rablás – folytatta mondanivalóját Dmitruk, aki hozzátette: „képzeljünk el egy nagy pénzeszsákot, amiből folyik a vér, ezt lopja szét az elnök”. Ezután Dmitruk – a hatalommal szembeni kritikus magatartásáért börtönbüntetését töltő – oknyomozó újságíró és parlamenti képviselő, Alekszander Dubinszkij posztjára hivatkozik, melyben tételesen leírja, hogy miből, mennyit lop a hatalom. Dmitruk azonban ezt a listát kiegészíti.

Eszerint Zelenszkij gazdagodását három nagy projektre lehet felosztani: a koronavírusra, a Nagy építkezés nevű állami felújítási programra és a háborúra. Dmitruk szerint:

A pandémia idején beszerzett maszkok és vakcinák egymilliárd dollárt hoztak Zelenszkij konyhájára, a Nagy építkezésen nyolcmilliárdot zsebelt be, a háború alatt pedig 50 milliárd dollárral rövidítette meg Ukrajnát.

Az Elnöki Irodába befolyó pénzáramlást pedig így jellemezte az egykori Zelenszkij-párti, bennfentes politikus:

Az adóhivataltól évi egymilliárd dollárt kapnak, a vámhivatal visszaosztása egymilliárd dollár/év, a zárjegyes termékek félmilliárdot hoznak, az állami monopóliumok szintén félmilliárdot, a banki rendszerből pedig több mint egymilliárd dollárt sajtolnak ki maguknak. Az állami adminisztrációkból további félmilliárd dollárt kapnak vissza, az egészségügyből szintén egyet, a kikötőkből félmilliárdot, a búzaeladásból és a gázpiacból pedig egy-egymilliárdot vesznek ki. De a bíróságok és az egyéb jogi intézmények is egymilliárd dollárt osztanak vissza.

Ehhez a listához Dmitruk hozzáteszi a köztudottan korrupt hadkiegészítő-központokat, amelyek az utcai emberrablásból és a katonai felmentések eladásából tesznek szert hatalmas vagyonokra.

De kiemeli még a már említett csalással foglalkozó call centereket is. A politikus számításai szerint TCK, vagyis a toborzóirodák évi két-hárommilliárd dollárt osztanak fel Zelenszkijéknek, míg a telefonközpontokból kétmilliárd dollár hasznot húznak azáltal, hogy ők maguk védik le a működésüket. Azokba a rendőrség nem teheti be a lábát.

A világ leggazdagabb koldusa?

Dmitruk végül arra a következtetésre jutott:

Zelenszkij és csapata az elmúlt öt év alatt 100 milliárd dollárt keresett, és gazdagabb Joe Bidennél, Waren Buffettnél és még Elon Musknál is.

A politikus szerint ezeket a hatalmas összegeket fel lehetett volna használni arra is, hogy az ukrán népet gyarapítsák vele. Dmitruk a végén azt is hozzátette: a videót azért készítette, hogy bemutassa annak az embernek a tolvajlását, aki szakadt zöld ruhában jár kunyerálni a világban, miközben ő a világ leggazdagabb koldusa. Emellett pedig egy jól működő telefonos bűnbanda legjobb menedzsere is.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)