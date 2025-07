A spanyolok elővették a bírókat és „Fülöp királyt" méltatják a magyarok legyőzése után

A Brazíliában született Felipe Perrone Rocha tinédzserként került Spanyolországba, és az elmúlt bő két évtizedben Európa legjobb vízilabdacsapatai közül többen is szerepelt. Ezen klubok közül a Barcelonetával, a Pro Reccóval és a Jug Dubrovnikkal is megnyerte a Bajnokok Ligáját, és spanyol, olasz és horvát bajnoki címet is szerzett. Perrone a riói olimpia előtti években ismét brazil színekben versenyzett, de 2005 és 2013, valamint 2018 és 2025 között a spanyol válogatottat erősítette, amellyel világkupagyőztes, Európa-bajnok és világbajnok is lett. Az első vb-címét 2022-ben Budapesten, a másodikat pedig csütörtökön, a magyar férfi-vízilabdaválogatott elleni szingapúri döntő megnyerésével hódította el. A fináléban kétszer volt eredményes, és csapata utolsó gólját is ő lőtte 18 másodperccel a végső dudaszó előtt. A 39 éves klasszisnak ez volt pályafutása utolsó mérkőzése, ugyanis már a torna előtt biztos volt, hogy visszavonul az aktív sporttól.

Felipe Perrone utoljára a magyar vízilabda-válogatott ellen, vb-döntőben játszott (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Felipe Perrone befejezte a vízilabda-pályafutását

A spanyol sajtó nem véletlenül a helyi vízilabda-történelem negyedik (a nőkével együtt ötödik) világbajnoki címétől volt hangos a finálé után.

Szinte minden spanyol lap kiemelte meglepettségét, hogy 7-7-es állásnál Unai Biel videózás után sem kapott kiállítást a görög és a szlovén bírótól Fekete Gergő lefejeléséért.

Ám természetesen ennél is jóval nagyobb visszhangot kapott a „Fülöp király" néven illetett Perrone. A visszavonuló klasszis a magyar riválisokat, majd David Martín szövetségi kapitányt is megölelte a vízben, a parton pedig tovább folytatódott a könnyes ünneplés.

– Olyan volt, mint egy film. Nem tudtam elhinni, mert még a legjobb filmeknek sincs ilyen befejezése: egy utolsó gól és a világbajnoki győzelem – nyilatkozta Felipe Perrone, aki hozzátette, ki akarja élvezni a pillanatot, és elengedi magát.

Perronét méltatták a társai

– Különösen Felipe miatt örülök, mert egy ekkora legenda megérdemelt egy ilyen befejezést, annyira sokat adott a vízilabdának – mondta David Martín, aki húsz éven át küzdött egy célért Perronéval.

A spanyol válogatott egy másik klasszisa, Álvaro Granados szintén megható emlékeket idézett fel. – A meccs után azt mondtam neki, hogy az egyik legszebb dolog, amit a sport adott nekem, az az, hogy a barátja lehettem.

Gyerekkoromban vízilabdázóként a példaképem volt, és az, hogy a barátja, az elmúlt négy évben pedig a szobatársa lehettem, kétségtelenül az egyik legszebb dolog, ami történhetett velem.

Mindig is a csapat érdekét tartotta a szemei előtt, egó nélkül: hiába ő a történelem egyik legjobb játékosa, mindig másokat helyezett előtérbe a csapatért. Mindannyian sokat tanultunk tőle, mert nagyon alázatos, kiváló ember és nagyszerű barát.

Perrone azt is elárulta, hogy a következő terve, hogy ismét találkozzon a szüleivel, akikkel egyetlen nyarat sem tölthetett együtt, mióta 15 évesen elhagyta Brazíliát. Ugyanez vonatkozik a horvát feleségére és két gyermekére is, akikkel még soha nem tudott eltölteni egy teljes hétvégét. – Most időt szeretnék szentelni nekik, aztán majd eldöntöm, mit akarok később csinálni – mondta a kétszeres világbajnokként visszavonuló vízilabdázó.