Varga Zsolt elmondta, miért nem sikerült kivenni a pakliból a spanyol ászokat, mi a jó az ezüstben

Nem tudott visszaülni a trónra a 2023-ban világbajnok Magyarország, miután ismét nem bírt az utolsó 8 percben az Európa-bajnokkal . Varga Zsolt csapata sorozatban ötödször húzta a rövidebbet Spanyolországgal szemben, s egymás után kétszer lépett ugyanabba a folyóba a negyedik negyedben.

Varga Zsolt játékosai csalódottak, de a világbajnokságon sok örömöt okoztak (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A csoportkörben 5-1-re, a világbajnoki döntőben 6-3-ra nyerte meg az utolsó felvonást Spanyolország Magyarország ellen. Unai Aguirre 11, Csoma Kristóf védéssel zárt.

Hiába szerzett csupán két gólt hét kísérletből Alberto Munarizz, a meglepetésember Bernat Sanahuja hatból ötször is eredményes volt, a vb-legjobbja, Alváro Granádos pedig szintén ötször mattolta (11 lövésből) a mieinket.

A terv az volt, hogy amikor támadunk, bevisszük őket bekkelni, hogy minél több személyi hibát kapjanak.

− Jobb lett volna, ha ki tudjuk őket pontozni, legalább Granádost. Nehéz, mert ők is készülnek rá taktikailag, védik a játékosaikat. Kicsit kevesebben is vagyunk, akik be tudnak menni centerbe, ez korlátozza is a játékot − árulta el a hátteret az M4 Sportnak Varga Zsolt, aki nem számíthatott a sérült Jansik Szilárdra.

− Egy jó mérkőzés volt, és nyilván nagyon hosszú volt az út. A mérkőzés és az egész világverseny értékeléséhez kell egy kis idő.

Új csapatot építettünk, szerintem nagyon-nagyon sok jó dolgot csináltunk ezen a vb-n, fejlődött a csapat. Ma azt éreztem, hogy a rutinnak döntő szerepe volt a mérkőzés megnyerésében.

El kell jutni döntőkbe, meg kell szerezni ezt a tapasztalatot, hogy nyerjünk mi is. Ők sem rögtön a döntők megnyerésével kezdték. Én ezt látom fontosnak. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, köszönöm a munkájukat, a szívüket, amit beletettek. Hazamegyünk, megünnepeljük, mert szerintem méltó volt a teljesítményünk ahhoz.

Alváro Granádos megint feladta a leckét Varga Zsolt csapatának (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Varga Zsolt értékrendje

A 2023-ban világbajnoki aranyérmet ünneplő csapatból kilenc ezúttal is kerettag volt, az első számú és világklasszis kapus, Vogel Soma sérülés, a balkezes lövő, Zalánki Gergő saját döntése miatt maradt le a szingapúri világbajnokságról, amelyen 5 újoncot bevetve kezdte meg a csapatépítést a 2028-as olimpiára az 53 esztendős szakember.

A legfontosabb a szív és a tűz, illetve a csapatkohézió, ami jellemez bennünket. A szeretet, amivel egymás felé fordulnak a játékosok, dolgozunk is ezen magunk között. Vízilabdázni tudnak, rengeteget dolgozunk, de az említettek a leglényegesebb tényezők

− összegzett Varga Zsolt.