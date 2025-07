Tusványos – Toró T. Tibor: Az autonómia ügye még mindig a legfontosabb

Az erdélyi magyar közösség számára továbbra is a közösségi autonómia lehet a legfontosabb jövőkép. „Ennek van hagyománya, igény is van rá, és a sikeres európai példák is ezt mutatják. Dél-Tirol például azt bizonyítja, hogy ahol működik az önrendelkezés, ott a közösség gyarapodik” – fejtette ki.

Úgy látja, a mai környezet nem kedvez az autonómia ügyének, de éppen ezért kell újra napirendre tűzni.

A kulcsszó a kormányzatiság. Talán nem frontális parlamenti támadással kell ezt elérni, hanem az önkormányzati jogosítványok kihasználásával, régiós szinten

– vélekedett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke.

Ugyanakkor figyelmeztetett: „Sajnos az elmúlt harminc évben több olyan pillanat volt, amikor nyílt egy ablak, de elszalasztottuk – egyéni vagy csoportérdek miatt, gondoljunk csak Duray Miklós munkásságára. Ezeket a tanulságokat fel kell dolgozni, hogy ha újra adódik lehetőség, felkészülten álljunk elébe.”