Nacsa Lőrinc: A nemzetpolitika akkor jó, ha személyes kapcsolatokra épül

Nacsa Lőrinc a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) Fiatal közösségek, régi hagyományok – az ifjúsági szervezetek szerepe a nemzetpolitikában című kerekasztal-beszélgetésen vett részt. A moderátor Turi Ádám, a Magyar Ifjúsági Konferencia elnöke kérdésére válaszolva elmondta: számára nagyon fontos volt az ifjúsági szervezetben szerzett tapasztalat. Az ifipolitika csak személyes kapcsolatokon keresztül tud működni, arról szól, hogy az emberek egy irányba akarnak húzni, egy közös cél felé tartanak – mondta.

A személyes kapcsolatokon keresztül „hihetetlenül aktív nemzetpolitikát lehet folytatni” – tette hozzá. Arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak feladatokat a közösségépítésben.

Közölte: az ifjúsági szervezetekben szerzett tapasztalat késztette arra, hogy elindítsa A jövő nemzedék programot, mely az ifjúság támogatását célozza. A program sikeres volt, a pályázatok 80 százalékát támogatják, következik a megvalósítás időszaka – mondta.

Úgy vélte, az ifjúsági szervezeteknek oda-vissza kommunikációs csatornaként kell működni: a fiatalok problémáit továbbítják a döntéshozók felé, melyekre azoknak megoldást kell találniuk. Van egy döntéshozói felelősség – mondta –, és közölte, hogy Magyarországon számos program segíti a fiatalok boldogulását.

Nacsa Lőrinc szerint a közösség mellett fontos csökkenteni a fiatalok esetében „a bizonytalanságok számát”, és példaképeket állítani eléjük, mivel ezek motivációt adnak.

Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár elmondta, az ifjúsági szervezeteknek a döntéshozók felé való hídépítés mellett az érdekérvényesítésre is meg kell tanítaniuk fiatalokat, egész kiskoruktól kezdve.

Kifejtette, sokat fejlődtek az ifjúsági szervezetek, erős az érdekérvényesítésük és a döntéshozókkal is jól tudnak kommunikálni. Közölte: a találkozási pontok a fiatalokkal a döntéshozók számára is nagyon fontosak, kíváncsiak a véleményükre. Rendszeresen végeznek kutatásokat, ahol rákérdeznek a problémáikra, és jellemzően a materiális javak, az életben való boldogulás foglalkoztatja őket. A közösségek hiánya is bekerült az öt legfőbb téma közé, ami a képernyőidővel és a digitális függőséggel is összefügg.

Ha vannak olyan kezdeményezések, amelyek a közösségépítést segítik, abban partnerek vagyunk

– húzta alá az államtitkár.

Pandy Péter, a felvidéki Magyar Szövetség párt országos tanácsának elnöke rámutatott: az ifjúsági szervezeteknek nemcsak csapatépítéssel kell foglalkozniuk, hanem hidakat is kell építeniük a politikum felé.

Le kell bontani a tabukat a politikáról

– mondta, ezért fontos, hogy legyen kommunikáció a két fél között.

– Felvidéken a következő időszak kihívásai között a negatív demográfiai mutatókat és az elvándorlást említette, melyek kezelésére hosszú távú stratégiára van szükség. A magyar osztályok, iskolák összevonása szintén probléma – közölte.

Szilágyi Dóra Emese, az erdélyi Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnöke szerint az ifjúsági szervezetek az a közeg, ahol el lehet mondani azt is, ami nem tetszik. Biztatta a fiatalokat, hogy merjenek vitázni, kinyilvánítani a véleményüket.

– Erdélyben a legfontosabb kihívás az ifiszervezetek számára, hogy földrajzi helytől és társadalmi kategóriától függetlenül kapcsolódni tudjanak a fiatalokhoz, értsék a problémáikat, és hidat tudjanak képezni a fiatalok és döntéshozók között – mondta.

Borítókép: Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Veres Nándor)