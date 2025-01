Zsigmond Barna Pál: Jobbulást, Ursula elnök asszony!

Ami ennél is fontosabb, hogyan bízhatunk abban, hogy az Európai Bizottság vezetése átláthatóan működik? Persze nem kérdőjelezzük meg, hogy a brüsszeli bürokrácia önállóan, az elnöke nélkül is képes lenne ellátni feladatait a föderális Európa szolgálatában. Mégis bízzunk benne, hogy eltitkolt távolléte nem okozott súlyos zavarokat az uniós intézményrendszer működésében, és a balliberális sajtó is képes lesz helyreállítani a bizottság elnökével megromlott bizalmat és transzparenciát. Azóta Instagram-oldaláról megtudhattuk, hogy otthoni munkavégzés keretében már képes ellátni feladatait.