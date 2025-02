Trump szerint a Biden-adminisztráció milliárdos csalásait fogják feltárni + videó

– A 45. elnökség alatt óriási ellenszél volt, és nem ismertem az embereket, és nem volt meg az a fajta támogatás, amire szükségem lett volna – jelentette ki Donald Trump a Fox News amerikai hírhálózatnak adott interjúban, amelyet a Super Bowl, az Egyesült Államok amerikaifutball-bajnokságának döntője előtt vetítettek le. Trumpot arról kérdezték, hogy mi a legnagyobb különbség az előző elnöki ciklusa és a mostani között. – Olyan embereket ültettem be a hivatalba – néhány igazán nagyszerű embert kivételével –, akiket én nem ültettem volna be. Tudja, jobban csináltam volna, ha ez néhány évvel később történik, vagy ha egy kicsit több tapasztalatom lett volna a washingtoni közéletben. New York-i ember voltam, nem washingtoni, és rengeteg ellenvetésem volt – magyarázta az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Donald Trump egy másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy fel kell számolni a csalást, a pazarlást, a visszaéléseket a kormányban, amelyek Joe Biden elnöksége alatt vetették meg a lábukat.

Ha megnézzük a USAID-t, milyen csalások történtek ott...nos, több százmillió dollárnyi pénzről beszélünk, amely olyan helyekre megy, ahová nem kellene

– mondta Trump, és kiemelte, Elon Musk hamarosan milliárdos nagyságrendű csalásokat fog feltárni a Pentagonban és más kormányzati szervekben, különösen a védelmi és oktatási minisztériumban.

Trump: Az amerikaiak gazdagok lesznek

Arra a kérdésre, hogy mikor érezhetik a családok, hogy csökken az élelmiszerek és az energia ára, Donald Trump azt válaszolta:

Szerintem gazdagok leszünk. Nézze, most nem vagyunk olyan gazdagok. 36 billió dollárral tartozunk, azért, mert hagytuk, hogy más nemzetek kihasználjanak minket. 200 milliárd Kanada részéről, Mexikóval szemben 350 milliárd dollár a deficitünk. Ezt nem szabad engednünk.

Egy másik kérdésre válaszolva pedig azt mondta, az amerikai nemzetnek össze kell fognia, mert csak így lehet nagy sikereket elérni. Donald Trump a Super Bowl kapcsán azt mondta, bár a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs is kedves számára, mégis arra voksol, hogy az utóbbi nyeri majd meg a Lombardi-trófeát, mert az utóbbi években a Chiefs uralta a bajnokságot.

