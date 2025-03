Belgium nem kér Amerika tanácsaiból

Jan Jambon pénzügy-, Maxime Prévot külügy- és Rob Beenders esélyegyenlőségi miniszter közölte, kapcsolatba léptek az amerikai nagykövetséggel, hogy aggodalmaikat tolmácsolják, mivel több európai – köztük belga – vállalat kapott levelet és kérdőívet az amerikai kormánytól, amelyben arra kérdeztek rá, működik-e a cégnél diszkriminációellenes program.

A levél szerint ez befolyásolhatja az együttműködést az amerikai kormánnyal.

A levél a Donald Trump amerikai elnök által aláírt rendeletre hivatkozik, amely véget vet az esélyegyenlőségi programoknak az amerikai szövetségi kormányban, és amely kötelező érvénnyel vonatkozik minden beszállítóra és szolgáltatóra, aki az amerikai kormánynak dolgozik. Jan Jambon pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, a jobboldali konzervatív Új Flamand Közösség (N-VA) párt politikusa vasárnap este az RTL televíziós műsorában hangsúlyozta:

Európában a diszkriminációmentesség kultúrája él, és ezt folytatnunk kell. Nincs szükségünk leckékre Amerika főnökétől

– tette hozzá. Sajtóközleményükben Prévot és Beenders miniszterek a sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy az Egyesült Államok – amely egykor élen járt a sokszínűséghez hasonló közös értékek képviseletében – most visszalép ezen a téren. Belgium azonban nem fogja követni őket ebben – tették hozzá. A felmérések szerint tízből négy belga cég alkalmaz kvótákat vagy belső szabályzatot a sokszínűbb munkaerő felvétele érdekében.

A belga szövetségi kormány elkötelezett az esélyegyenlőség mellett, amely a koalíciós megállapodásban is szerepel. Az inklúziós programok aláásása nemcsak a vállalatoknak árt, hanem szélesebb értelemben az EU és az Egyesült Államok közötti együttműködésnek is. A sokszínűség nem fenyegetés, hanem nélkülözhetetlen erőforrás a gazdasági növekedéshez, a versenyképességhez és a társadalmi kohézióhoz

– írták sajtóközleményükben a miniszterek. A miniszterek hozzátették, hogy Belgium továbbra is az EU-n belül fog dolgozni egy olyan üzleti környezetért, amelynek középpontjában a nyitottság és a befogadás áll. A francia külkereskedelmi minisztérium is elítélte az amerikai kormány beavatkozási kísérletét a vele szerződéses viszonyban álló francia cégek személyzeti politikájába. Közleményükben jelezték, hogy véleményük szerint elfogadhatatlan az Egyesült Államok beavatkozása a francia cégek sokszínűségi politikájába, mint ahogy a büntetővámokkal fenyegetés is igazolhatatlan.

