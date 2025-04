Bóka János: A Patrióták új korszakot nyitnak

Tavaly alakult meg a Patrióták Európáért frakció, amely átrendezte az európai belpolitikát. Bóka János szerint a Patrióták új irányzatot hoztak, mivel vállaltan az európai intézményrendszer, az európai establishment ellenzékeként léptek fel.

Bóka János szerint a Patrióták új fejezetet nyitnak az európai integráció történetében

Fotó: Facebook/Bóka János

Bóka János szerint a Patrióták újítást hoztak az európai politikába

A miniszter szerint a Patrióták nem csupán egyes uniós szakpolitikákat, hanem az egész intézményrendszert kérdőjelezik meg.

Nem létezett olyan képviselőcsoport, amelyik kimondta volna: a probléma nem csupán bizonyos uniós politikákban rejlik, hanem magában az intézményrendszerben – amelyet alapjaiban kell átalakítani ahhoz, hogy az európaiak ismét azt érezzék: az unió megkönnyíti, nem pedig megnehezíti az életüket

– fogalmazott. Bóka ugyanakkor aggasztónak nevezte az Európai Parlament működését is, amely szerinte egyre inkább eltávolodik a demokrácia alapelveitől.

Itt nem csupán arról van szó, hogy egyes képviselőket vagy képviselőcsoportokat kizárnak tisztségekből – ez intézményi kérdés

– írja.

A valódi probléma az, hogy ezek a képviselők nem maguktól kerültek be az Európai Parlamentbe. Őket a választópolgárok küldték oda a szavazataikkal, azért, hogy képviseljék az álláspontjukat

– tette hozzá. A miniszter élesen bírálta az úgynevezett egészségügyi kordont, amelynek értelmében több frakciót kizárnak a fontosabb parlamenti pozíciókból. Szerinte ez azt üzeni, hogy az európai polgárok 30 százalékának a véleménye, a szavazatuk és a politikai álláspontjuk egyszerűen nem számít.

Ez különösen veszélyes az Európai Unió jövője szempontjából. Hogyan tudják formálni azok a polgárok az Európai Unió jövőjét, akiknek a hangját nem akarják meghallani?

– tette fel a kérdést Bóka János, aki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szegedi képzési központjában tartott előadásán is hangsúlyozta, hogy a valódi demokráciának nemcsak a formáját, hanem a tartalmát is meg kell őrizni, és ehhez az európai polgárok hangja is nélkülözhetetlen.

Borítókép: Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere az MCC rendezvényén (Forrás: Bóka János/Facebook)