Alekszandar Vucsics: „Nehéz idők következnek”

Alekszandar Vucsics a francia elnökkel való kétórás beszélgetést követően arról számolt be, hogy tárgyaltak Koszovó helyzetéről is, álláspontjaik pedig egyre közelebb kerültek egymáshoz. Nyilatkozata szerint számos további témakört is érintettek, elsősorban Szerbia európai útját.

Alekszandar Vucsics Emmanuel Macronnal tárgyalt

Egyeztettek még a francia gyártmányú Rafale vadászgépek 411 millió euró értékű beszerzéséről is. Újságírói kérdésre, hogyan vélekedik arról, hogy Kína 84 százalékos amerikai vámot vezetett be, és ez hogyan érinti majd a világot, valamint Szerbiát, azt válaszolta,

ő és Macron egyetértettek abban, hogy nehéz idők következnek és mindannyiunknak fel kell készülnünk erre

„Jó, hogy van egy olyan nagy szövetségesünk Európában, amilyen Franciaország. Úgy hiszem, hogy ez nagyon fontos. Franciaország dolgozik, és hiszem, hogy továbbra is azon fog dolgozni, hogy csillapítsa az ukrajnai helyzetet. Beszéltünk a Nyugat-Balkánról is, a régió helyzetéről. Voltak kezdeményezéseim a boszniai Szerb Köztársaság és Bosznia-Hercegovina kapcsán, így mindenről szó esett.”

Természetesen beszéltem Szerbia helyzetéről is. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt négy hónapban békésen és demokratikus módon viseltük el a terrort

– fogalmazott a szerb elnök.

A találkozóról szólva Emmanuel Macron közösségi oldalán azt írta, megerősítette Vucsicsnak, hogy Franciaország nagy jelentőséget biztosít Szerbia „demokratikus és európai sorsának”.

Bízom abban, hogy Szerbia vissza tud térni a párbeszéd útjára, remélem, hogy a leendő kormány határozottan folytatja a várt reformokat és megszilárdítja a nagyon jó gazdasági eredményeket

– fogalmazott a francia elnök, aki hangsúlyozta elkötelezettségüket a nyugat-balkáni országok európai integrációja mellett.

Emmanuel Macron beszámolt arról is, hogy szót váltottak a bosznia-hercegovinai helyzetről is, és kiemelte, hogy Párizs „megingathatatlanul támogatja” az ország egységét, és elítél minden olyan intézkedést, amely ennek megkérdőjelezésére irányul.

Mindenki felelőssége, hogy azon munkálkodjon, hogy tiszteletben tartsa az alkotmányos rendet, hogy Bosznia-Hercegovinát visszaállítsa európai útjára

– írta bejegyzésében, majd hozzátette, hogy beszéltek a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok normalizálásáról is, amely „az európai integrációjuk elengedhetetlen feltétele”.

„Végül megvitattuk politikai, gazdasági és védelmi együttműködésünk megerősítését a tavaly augusztusi belgrádi látogatásomat követően” – tette hozzá a francia elnök.

