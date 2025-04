Németország elindult az eladósodás útján

Az új korszakot Friedrich Merz kancellár vezeti be, aki pár hónappal ezelőtt még védelmezte Németország szigorú adósságfékjét. Most azonban gyors ütemben alkotmányos reformokat hajt végre, hogy akár ezermilliárd eurós hitelfelvétellel finanszírozhassa a védelmi kiadásokat és az infrastrukturális beruházásokat. Ez meglepte még saját pártját, a kereszténydemokratákat (CDU) is, akik hosszú évekig a költségvetési fegyelem bástyái voltak. Németország ezzel elindult az eladósodás útján.

Németország szakított évtizedes gazdaságpolitikájával

Andreas Rödder történész, aki közel áll a CDU konzervatív szárnyához, lesújtó véleménnyel van a döntésről.

Ez hatalmas eltérés a német költségvetési ortodoxiától. A CDU feladja az identitása alapjait

– fogalmazott. A „fekete nulla” koncepció Wolfgang Schäuble pénzügyminisztersége alatt teljesedett ki. 2014-ben először sikerült kiegyensúlyozott költségvetést alkotni 1969 óta, és amikor 2017-ben távozott hivatalából, a minisztériumi dolgozók egy élő „nullát” formáltak meg tiszteletére. De a Covid–19 járvány, a kínai beszállítói zavarok, az orosz–ukrán háború és a NATO-elvárások új realitásokat teremtettek.

Az új vezetés szerint a gazdasági szigor elavult koncepció

Baden-Württemberg tartomány zöldpolitikusa, Danyal Bayaz, aki 2021-ben lett pénzügyminiszter, először zöldre festette, majd eltávolította a szobrot. Szerinte a „fekete nulla” szimbolikája elavult.

Nemes cél, ha nem akarunk adósságot hagyni a jövő generációknak , de egy elpusztult bolygót és romos oktatási rendszert rájuk hagyni semmivel sem jobb

– nyilatkozta a Financial Timesnak. A német alkotmányban 2009 óta szereplő adósságfék, amely a strukturális költségvetési hiányt 0,35 százalékban korlátozza a GDP arányában, egy ideig működött. De ma már, amikor a gazdaság stagnál, az infrastruktúra omladozik, és a katonai kiadások nőnek, az eszköz már kevésnek bizonyul.

Németország eladósodik és fegyvereket vesz

Merz költekezési terve a választók körében megosztó. Miközben a hitelfelvételt többség támogatja, sokan szkeptikusak a CDU–SPD koalíció hatékonyságával kapcsolatban. A jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) pedig most először megelőzte a CDU-t a közvélemény-kutatásokban. A zöldpárti Franziska Brantner a parlamenti vitában így reagált:

Wolfgang Schäuble forogna a sírjában.

A spórolás szimbólumaként emlegetett „sváb háziasszony”, aki csak annyit költ, amennyi a család bevétele, továbbra is él a német politikai nyelvezetben. Regina Walz, egy ötgyermekes anya például támogatja az infrastrukturális beruházásokat, de elutasítja, hogy az adósságot fegyverkezésre költsék:

Ha eladósodom, tudnom kell, mire megy a pénz.

Németország már korábban is hajlott a nagy költekezésre. Helmut Kohl kancellár 1990-ben speciális alapot hozott létre az újraegyesítés költségeinek fedezésére, amely kétezermilliárd euróra rúgott. A kétezres évekre viszont elterjedt az a meggyőződés, hogy kontrollálni kell a költségvetési kiadásokat, innen ered a „fekete nulla” politikája. Most azonban új időszámítás kezdődik. Bayaz szerint félő, hogy a pénzeső elszalasztja a valódi reformokat.

Látom az emberek szemében az eurójeleket

– fogalmazott. A kérdés már nem az, hogy Németország vállal-e új adósságokat, hanem, hogy mire költi azt, és ki viseli a politikai felelősséget, ha a modernizációs ígéretek nem valósulnak meg az ország eladósodása ellenére.

