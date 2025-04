Dömötör Csaba: Hiába tagadja Magyar Péter, Brüsszelben gyorsítópályán akarnak tagságot adni Ukrajnának

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, a magyar politikában sokan és sokféleképpen próbálják tagadni, hogy Ukrajnának Brüsszelben gyorsítópályán akarnak tagságot adni. Magyar Péter például azt mondja, hogy ez az egész irreális hazugság, irreleváns és nem is lehetséges.

– Hiába tagadja, állásfoglalások és nyilatkozatok sora bizonyítja a gyorsítópályás bővítési szándékot

– fogalmazott, emlékeztetve: Ursula von der Leyen Kijevben, az Európai Bizottság elnökeként jelentette ki nemrégiben, hogy Ukrajna már 2030 előtt EU-tag lehet.

– Mi ez, ha nem gyorsítópálya?

– fogalmazott a politikus. Hozzátette: a gyorsított bővítési szándék abból is látszik, hogy Marta Kos uniós bővítési biztos politikai turnét indított azért, hogy támogatást szerezzen az ukrán tagsághoz. Dömötör Csaba a bővítési biztos állásfoglalásait idézte, aki egyebek mellett a következőket mondta: „Akármi is legyen, Ukrajna sokkal mélyebben integrálódik az európai gazdaságba. Nemcsak a tagság pillanatában, hanem már korábban is. Ez már zajlik. Felgyorsítjuk.”