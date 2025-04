Ukrajna már azt is tudja, mit tesz Oroszország idén nyáron

Miközben Oroszország újabb nagy offenzívára készül Ukrajnában, a frontvonalakon egyre hevesebb összecsapások zajlanak. A brit The Telegraph szerint Moszkva célja, hogy területeket foglaljon el a béketárgyalások előtt, ezzel kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülve. Ukrajna megerősítette, hogy az oroszok jelentős tartalékokat halmoznak fel Harkov és Szumi régiók közelében.

Ukrajna a nyári orosz offenzívára készül

Fotó: AFP

Nyugati szakértők azt bizonygatják, hogy Ukrajna képes lesz megállítani a támadást

A lap által idézett katonai szakértők szerint azonban a Kreml tervei eleve kudarcra vannak ítélve. A hadsereg technikai veszteségei, a gyenge kiképzés és a rossz logisztika mind aláássa az orosz hadműveleteket.

Jelenleg semmilyen orosz áttörés nem valószínű a fronton

– mondta Dmitro Zsmajlo, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ vezetője.

Moszkva vizuálisan próbál erőt mutatni, de a valóságban nincs előrelépés

– tette hozzá. Az elmúlt év során az ukránok szerint Oroszország körülbelül 3000 harckocsit, 9000 páncélozott járművet és legalább 13 000 tüzérségi eszközt veszített el. A szakértők szerint a raktárakban már alig maradt hadra fogható technika, és az utánpótlás is akadozik. John Hardie, a washingtoni Foundation for Defense of Democracies orosz programjának igazgatóhelyettese szerint az orosz támadások kis létszámú egységekkel, technikai támogatás nélkül zajlanak.

Ez csak a rohamok számának növekedése, nem egy valódi offenzíva. Még ha sikerül is áttörniük egy védelmi vonalon, képtelenek lesznek komolyabb előretörést elérni

– fogalmazott. A brit lap szerint Szumi megye lehet a legsebezhetőbb célpont, miután az ukrán hadsereg ott épp átcsoportosítja erőit. Egy ukrán katona szerint, aki részt vett a Kurszk környéki harcokban, az egységeik éjszaka, kisebb csoportokban vonultak vissza, és sok felszerelést hátra kellett hagyniuk. Moszkva közben újabb 160 ezer sorkatonát hívott be.

Ez tudatos stratégia: az orosz vezetés nem vár a minőség helyreállítására, inkább újabb embereket küld a frontra, hogy fenntartsák a nyomást

– mondta Hardie. Az ukrán hadsereg jelenlegi célja, hogy megakadályozza a nagy létszámú orosz egységek koncentrációját, amely egy lehetséges áttörés feltétele lenne. Ebben kulcsszerepet játszanak a drónok. Nagy pontosságuknak köszönhetően már a felkészülési fázisban zavarják az orosz erők mozgását és logisztikáját. Hardie szerint Ukrajna hatékonyan alkalmazkodott az orosz hadviselés sajátosságaihoz. Ukrajna a legjobb drónegységeit fejleszti és autonóm rendszerekre támaszkodnak, hogy kiegyenlítsék a hiányosságokat más területeken. Az ukrán hadseregnek a kurszki kivonulást követően kisebb frontvonalat kell tartania, az onnan kivont egységeket pedig a kritikusabb szakaszokra koncentrálhatják.

Borítókép: Ukrán katona gyakorlatozik (Fotó: AFP)