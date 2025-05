Már Ukrajna iskoláiban is burjánzik a korrupció

„Kérjük, járuljon hozzá az osztályalaphoz”, „Nincs papírtörlő és ásványvíz”, „Szükség van az iskolai alapra” – ilyen és hasonló mondatok naponta jelennek meg ukrán szülők közös üzenetváltásaiban. Ukrajna oktatási rendszerében a korrupció egyik leggyakoribb terepe a közoktatás: a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérése szerint a megkérdezettek csaknem harmada számolt be arról, hogy az elmúlt egy évben ajándékot, pénzt vagy szolgáltatást követeltek tőle iskolai dolgozók.

A szülők pénzén működnek az iskolák, miközben az ukrajnai korrupció a tantermekbe is beszivárgott.

Fotó: AFP

Az ilyen jellegű „kérések” sok esetben zsarolássá fajulnak. Egy lvivi anya például arról számolt be a Parents SOS nevű, több mint 240 ezer tagot számláló Facebook-csoportban, hogy kisfiát – mivel ő nem járult hozzá az ajándékvásárláshoz – a tanár mellőzni kezdte, később már nem is segített neki a tanulásban, míg másoknak igen.

Szülői áldozatok és Ukrajna oktatási korrupciója

Olena Parfionova, a Parents SOS szervezet alapítója szerint az iskolai zaklatás két fő oka a gyerekek között kialakuló konfliktus és a pénzbeli hozzájárulás megtagadása.

Két kávé ára havonta nem tűnik soknak

– mondta, de hangsúlyozta: ez a gyakorlat mégis a mindennapi korrupció egyik megjelenési formája. Nem csak a tanárok kérnek: a szülők egymást is presszionálják. Parfionova maga is megtapasztalta, milyen gyorsan válik ellenségessé egy közösség, ha valaki kérdéseket tesz fel.

Miután kiderítette, hogy egy iskolai alapból 170 ezer hrivnya eltűnt, ahelyett, hogy támogatást kapott volna, szülőtársai tüntetést szerveztek a tanárnő védelmében.

A közösség megosztott, Ukrajna iskolái pedig védtelenek

Ivanna Kobernik, a Smart Education társalapítója szerint két fő típusra oszthatók a pénzkérések: ajándékokra és javításokra. Vannak iskolák, amelyek próbálják elkerülni ezeket, de máshol maga a szülői közösség tartja életben a rendszert. Sok szülő úgy érzi, ha nem ad, rossz szülőnek számít, és gyermeke rosszabb elbírálásban részesül majd.

Ha eltörik egy csap, nincs gyorsan mozgósítható keret a javításra

– mondta Kobernik, hozzátéve, hogy átlátható, hivatalosan regisztrált szülői alapokkal nem lenne gond. Az átláthatóságot szorgalmazza Ukrajna Korrupciómegelőzési Ügynöksége is, amely módszertani útmutatókat készített a közoktatási intézmények számára. Parfionova szerint az egyetlen kiút az, ha az iskolák részletes pénzügyi elszámolásokat tesznek közzé. Szervezete már azt is megtanítja a szülőknek, hogyan nyújthatnak be közérdekű adatigénylést.

Ha valaki azt mondja, adjunk tisztítószerre, a szülők ma már tudják, hogyan ellenőrizzék, nem vették-e meg már korábban azt

– mondta.

Borítókép: Tanóra egy föld alatti harkivi iskolában (Fotó: AFP)