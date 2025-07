Szijjártó Péter: A háborúnak nincs megoldása a csatatéren

Szijjártó Péter tájékoztatta az ENSZ főtitkárát az ukrajnai kényszersorozások során tapasztalt súlyos jogsértésekről is. Beszámolója szerint „tragikus jelenetekről, arról az utcai embervadászatról” számolt be, amely jelenleg is zajlik Ukrajnában. Kiemelte, hogy „ennek az erőszakos sorozásnak már magyar áldozata is van.”