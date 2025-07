Szijjártó Péter a harmadik világháború veszélyére figyelmeztetett

– Gondoljunk csak bele, hogy az elmúlt években a közép-európai térség mennyi növekedési, fejlődési, fejlesztési lehetőségtől esett el az Ukrajnában zajló háború miatt. Gondoljunk csak bele, hogy mi, magyarok, akik semmifajta felelősséggel nem rendelkezünk az ukrajnai háború miatt (…), mekkora árat fizettünk egy olyan háborúért, amihez semmi közünk

– húzta alá.

– Tehát mindaddig, amíg a világon háborúk zajlanak, mindaddig, amíg a világ nagyon durva harmadik világháborús kockázattal néz szembe, egészen egyszerűen nem tudunk nyugodt, kiszámítható, előrelátható gazdasági fejlődésről beszélni

– jegyezte meg. A miniszter kifejtette, hogy az ENSZ főtitkárával, António Guterressel is arról fog főként beszélni, hogy akárcsak az alapításakor, a világszervezetnek most is mindennél világosabb feladata, hogy megelőzze a harmadik világháború kitörését. Szavai szerint ehhez elsősorban az ukrajnai háborút kell elvinni a megoldás irányába, amihez pedig egy átfogó, sok területre kiterjedő amerikai–orosz megállapodásra van szükség.

– Hogyha nem jön létre ilyen megállapodás, ha az ukrajnai háború az eszkaláció irányába megy mind a csatatéren, mind a világgazdaságban, mind a világpolitikában, annak beláthatatlan következményei lesznek, akkor a világnak egy súlyos harmadik világháborús fenyegetéssel szembesülnie

– összegzett.

– Ezt kell megakadályozni, ezt szeretnénk mi is, ezért érvelünk a béke mellett, ezért érvelünk a tárgyalások mellett, ezért érvelünk a tűzszünet mellett. Ezt fogjuk tenni a jövőben is, még akkor is, ha Európából, Brüsszelből, Európa különböző fővárosaiból ezért támadnak minket

– fűzte hozzá.