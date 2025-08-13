Kétséges, hogy felelősségre vonják Sebestyén József gyilkosait

A Magyar Nemzet szerdán egy hatósági dokumentumra hivatkozva írta meg, hogy a rendőrség nyomozást indított Sebestyén József halálának ügyében, aki ukrajnai kényszersorozásnak eshetett áldozatul. Az eljárást Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelte el.

A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet július elején erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztektől elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.

Akár évekig elhúzódhat a jogsegélykérelem

Ügyvéd forrásaink szerint, ha külföldön történik magyar állampolgárral szemben bűncselekmény, akkor a tényállás tisztázása és a rendelkezésre álló bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély útján történik. A magyar nyomozók ebben az esetben természetesen nem személyesen utaznak ki az adott külföldi országba, hiszen a magyar hatóságoknak eljárási lehetősége Magyarország területén van. A kapcsolatfelvétel elektronikus úton történik, amely egy hosszabb folyamat. A kérelmet a rendőrségnek meg kell fogalmazni, benne a kért intézkedésekkel (például bizonyítékok átadása, tanúkihallgatások lefolytatása), azt hivatalosan le kell fordítani ukrán nyelvre, majd továbbítani kell az Igazságügyi Minisztériumnak. Utóbbi szerv fogja megküldeni a jogsegélyt az ukrán hatóságoknak.