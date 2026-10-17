Ebből baj lesz: Bulgária már a NATO beavatkozását kéri a fekete-tengeri dróntámadások miatt
Az elmúlt tíz napban hét kereskedelmi hajót ért találat a NATO délkeleti szárnyánál. Brüsszel, Románia és Bulgária után a NATO központjában is komolyan veszik az ügyet.
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